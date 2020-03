Bayern verstärkt Gesundheitsämter - Einschränkungen für Hotels

Die bayerische Staatsregierung hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitere Schritte beschlossen. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sollen 400 Mitarbeiter die Gesundheitsämter verstärken, um das medizinische Personal zu entlasten. Die Mitarbeiter werden aus Behörden abgezogen werden, die im Moment wegen der Corona-Krise weniger zu tun haben. Sie sollen beispielsweise an Telefon-Hotlines oder bei organisatorischen Aufgaben helfen.

Nach einer Kabinettssitzung, an der auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilnahm, kündigte Söder zudem an, dass alle Operationen verschoben werden sollen, die gegenwärtig medizinisch nicht unbedingt notwendig seien. Dadurch sollen in den Krankenhäusern Kapazitäten geschaffen werden, um für eine mögliche starke Ausbreitung von Corona-Infektionen gewappnet zu sein.

Hotelbetrieb wird eingeschränkt

Nach einer entsprechenden Einigung von Bundesregierung und Ländern schränkt nur auch Bayern den Hotelbetrieb ein. Übernachtungen zu touristischen Zwecken seien nicht mehr möglich, betonte Söder. Auch Reisebusreisen würden verboten.

Die Einschränkungen für die Gastronomie werden laut Söder weiter präzisiert: Das Verbot einer Öffnung von Speiselokalen nach 15 Uhr gelte "ganz Klar, auch für den Bereich Biergärten und Terrassen, auch für Eisdielen".

Für Dienstleister wie Frisöre kündigte der Ministerpräsident einen verpflichtenden Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Kunden an. Zudem dürften sich nie mehr als zehn Personen gleichzeitig im Wartebereich aufhalten.

Mehr dazu gleich auf BR24.

Söder ruft in Videobotschaft zu Zusammenhalt auf

Am Vormittag hatte Söder bereits in einer Videobotschaft die Bevölkerung aufgerufen, im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie "zusammenzustehen". Jeder habe eine Verantwortung, auf diese Herausforderung zu reagieren, jeder könne einen Beitrag leisten und solidarisch sein.

"Es ist eine schwierige Zeit, lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir durch diese schwierige Zeit gut durchkommen werden." Der Freistaat Bayern sei vorbereitet und passe seine Maßnahmen jeden Tag an die aktuellen Herausforderungen an. "Wir lassen niemanden, wirklich niemanden allein", versprach der Ministerpräsident.