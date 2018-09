Live: Söder hält zweite Regierungserklärung

Gleich zu Beginn der Plenarsitzung, gegen 9.30 Uhr, wird Markus Söder (CSU) im Maximilianeum ans Rednerpult treten. Es ist seine zweite Regierungserklärung als Ministerpräsident.

Die erste ist nur ein halbes Jahr her. Damals überraschte er mit Milliardenversprechen: vom Familien- übers Landespflegegeld bis hin zu einer Bayerischen Grenzpolizei und dem neuen Bayerischen Raumfahrtprogramm "Bavaria One". Der Titel des Zukunftsplans: "Das Beste für Bayern."

"Damit Bayern stabil bleibt"

Wer bei der zweiten Regierungserklärung Söders nun ein ähnliches Themenfeuerwerk erwartet wie bei der ersten, wird voraussichtlich enttäuscht werden. Diesmal soll es nur kleine Ankündigungen geben, keine erneuten Milliardenversprechen, heißt es aus der Staatskanzlei. Stattdessen stehen die großen politischen Linien im Vordergrund der Rede. Der Titel der zweiten Regierungserklärung: "Damit Bayern stabil bleibt."

Stabilität und Brücken bauen

Dabei geht es Söder laut Staatskanzlei auch um die Stabilität des demokratischen Systems und darum, Brücken zwischen den Menschen zu bauen. Der CSU wurde in den vergangenen Monaten immer wieder vorgeworfen, die Gesellschaft zu spalten – vor allem mit ihrer restriktiven Asylpolitik. Mehr "Anstand" und mehr Ehrlichkeit fordert daher die Bayern-SPD im Wahlkampf.

Appell zu mehr Anstand in der Politik

Laut Staatskanzlei will Ministerpräsident Söder in seiner Regierungserklärung einen ähnlichen Appell ans Plenum richten: Die Abgeordneten müssten auf mehr Anstand im Umgang miteinander und mit den Bürgern achten. Denn Brücken sollen auch zu denen gebaut werden, die sich derzeit enttäuscht von der etablierten Politik abwenden. Immer wieder warnte Söder in den vergangenen Wochen diesbezüglich vor der AfD. Sie stehe nicht für Protest, sondern wolle das demokratische System stürzen

Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit

Neben den großen politischen Linien wird Söder erwartungsgemäß auch auf seine bisherige Leistung eingehen. Lob für die eigene Regierungsarbeit und Lob auf den Freistaat: Beides wird in der Regierungserklärung bestimmt nicht zu kurz kommen. Schließlich steht in gut zwei Wochen die Landtagswahl an. "Bayern ist das stärkste Land! Bayern funktioniert! Deutschland ist so erfolgreich, weil es Bayern gibt", tönte Söder Anfang des Monats beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos in Abensberg. Fast zwei Drittel seiner politischen Ankündigungen seien bereits wahr gemacht, gab der Ministerpräsident schon im Juni bei seiner 100-Tage-Bilanz bekannt und nannte stolz das Familiengeld, den Asylplan, den Wohnungsbau, das Polizeiaufgabengesetz und die Grenzpolizei.

Kritik der Opposition

Nach Söders Regierungserklärung ist die Opposition gefordert. Mit scharfer Kritik wird sie nicht sparen. Bezahlbarer Wohnraum, kostenfreie Kitas, Kampf gegen Flächenverbrauch: Kontroverse Themen gibt es genug – gerade jetzt, mitten im Wahlkampf.

Endspurt vor der Wahl

Es ist die letzte Vollversammlung im Maximilianeum vor der Landtagswahl am 14. Oktober. Endspurt im Wahlkampf. Trotz der Bemühungen Söders, seiner vielen Ankündigungen und Wahlgeschenke tut sich die CSU allerdings schwer. Das zeigen die Umfragen und das bekommen die Wahlkämpfer auch an den Infoständen zu spüren. Bei vielen Bürgern sorgen die Streitereien im Bund und das Verhalten des Bundesinnenministers Horst Seehofer für Verärgerung. Landespolitische Inhalte scheinen für so manchen Wähler da in den Hintergrund zu treten.