Live: Söder erläutert seine Kandidatur für den CSU-Vorsitz

Einen Tag nach seiner knappen Ankündigung, auf dem Sonderparteitag am 19. Januar für den CSU-Vorsitz kandidieren zu wollen, tritt Ministerpräsident Markus Söder heute vor die Presse und stellt sich den Fragen der Landtagsjournalisten. Dabei dürfte es vor allem um Söders Zukunftspläne für die CSU gehen.

Der derzeitige Parteichef Horst Seehofer hatte bei seiner Rückzugserklärung am Freitag eine Erneuerung der CSU für das Jahr 2019 angekündigt. Nun muss Söder sagen, wie er sich diese strukturelle und inhaltliche Neuausrichtung vorstellt.

CSU soll attraktiver für Frauen werden

In den vergangenen Wochen hatte Söder unter anderem angedeutet, dass er die CSU attraktiver für Frauen machen will, dass er vorhat, der Basis mehr Mitbestimmungsrechte einzuräumen und dass er - nach dem Wahlerfolg der Grünen - verstärkt auf ökologische Themen setzen möchte.

Söder hatte seine Kandidatur für den CSU-Vorsitz am Sonntag erklärt. "Nach reiflicher Überlegung und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend bin ich bereit, mich in den Dienst der Partei zu stellen", sagte der Ministerpräsident der dpa. "Deshalb bewerbe ich mich um das Amt des Parteivorsitzenden der CSU." Viele führende CSU-Politiker hatten den Ministerpräsidenten zuvor aufgefordert, den Parteivorsitz zu übernehmen.

Webers Absage

Söders einziger ernst zu nehmender Kontrahent, der Europapolitiker Manfred Weber, hatte am Samstag seinen Verzicht auf den CSU-Chefposten erklärt. Wenn ein CSU-Politiker die gesamte Europäische Volkspartei als Spitzenkandidat in die Europawahlen führe und EU-Kommissionspräsident werden könne, "ist das für meine Partei eine große Chance", sagte Weber der "Bild am Sonntag". "Darauf werde ich meine ganze Kraft konzentrieren und stehe deshalb im Moment nicht als Parteivorsitzender zur Verfügung."

Er wolle sich voll und ganz auf die Europawahlen konzentrieren und auf seine Ambition, EU-Kommissionspräsident zu werden, begründete Weber den Schritt.