Live - Seehofer beim Sonntags-Stammtisch

Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer gerät nach den herben Verlusten seiner Partei bei der Landtagswahl immer mehr unter Druck: Die Stimmen, die seinen Rücktritt fordern, mehren sich.

Seehofer: Personaldebatte nutzt uns nicht

Zwei CSU-Kreisverbände fordern die Ablösung des 69-Jährigen an der Parteispitze, der größte Bezirksverband Oberbayern verlangt einen Sonderparteitag noch in diesem Jahr. Der Bezirksverband Schwaben, auch einer der großen Bezirksverbände, schloss sich an. Sogar in der CSU-Landesgruppe in Berlin regte sich Unmut. Seehofer kritisiert die parteiinterne Debatte über seine politische Zukunft und einen möglichen Rücktritt als nicht hilfreich. Er sei kein Parteichef auf Abruf.

Zu Gast beim Sonntags-Stammtisch

Heute ist Horst Seehofer zusammen mit dem Kabarettisten Michael Altinger zu Gast beim Sonntags-Stammtisch - dabei wird diskutiert, was Bayern und die Welt in der Woche bewegt hat. Diesmal vielleicht auch, wie es mit Horst Seehofer nach der Regierungsbildung weitergehen soll.