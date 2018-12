Live: "Jetzt red i" - Was fordern die Bürger von der Politik?

2018 war für Bayern ein Jahr des Umbruchs. Nach der Landtagswahl sind sechs Parteien im Parlament vertreten – so viele wie nie zuvor. Die CSU hat die absolute Mehrheit verloren und musste zähneknirschend mit den Freien Wählern eine Koalition eingehen. „Wir nehmen es an mit Demut und werden daraus Lehren ziehen müssen“, so Ministerpräsident Markus Söder.

Doch welche Lehren sollen das sein? Was erwarten die Bürger von der neuen Regierungskoalition? Viele Probleme der Menschen in Bayern sind nicht gelöst. Ob steigende Immobilienpreise, Flächenfraß, prekäre Arbeitsverhältnisse, Pflegenotstand, Lehrermangel, Asylstreit oder Dieselskandal – all diese Themen werden die Bürger auch im neuen Jahr beschäftigen. Von der Politik erwarten sie Lösungen.

Volksparteien im Sinkflug

Viele Wähler wenden sich von den sogenannten Volksparteien ab. Nicht nur die CSU, auch die SPD musste im Oktober eine historische Wahlschlappe einstecken – wohl auch eine Quittung für den Dauerstreit, den sich die Große Koalition in Berlin geleistet hat. Großer Wahlgewinner waren die Grünen, doch trotz Rekordergebnis klappte es nicht mit der Regierungsbeteiligung.

Die AfD holte mehr als zehn Prozent der Stimmen – auch das ein Zeichen für die Krise der etablierten Parteien. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch erklärt: "Die großen Parteien wirken wie Staatsapparate. Die große Kunst ist, dieses Wurzelgeflecht, die Bodenhaftung wieder her zu stellen." Und somit wieder Politik im Sinne der Bürger zu machen.

Ein "Weiter so" für 2019?

Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit dem Bayerischen Staatsminister der Finanzen und für Heimat, Albert Füracker (CSU), und Ludwig Hartmann, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag.

"Die gesamte Arbeit der Staatsregierung steht unter der Überschrift des Koalitionsvertrages 'Für ein bürgernahes Bayern'. Wir betonen damit unsere feste Überzeugung, dass Politik nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Bayern gemacht werden kann. Niemand weiß so gut, was in ihrer Gemeinde, ihrem Kreis oder ihrer Region wichtig ist, wie die Menschen vor Ort." Albert Füracker, Staatsminister der Finanzen und für Heimat

"Auf zentrale Zukunftsfragen liefert die Betonkoalition aus Freien Wählern und CSU keine Antworten: Wie stoppen wir das dramatische Aussterben heimischer Tier- und Pflanzenarten? Wie schützen wir unsere Natur und geerbte Kulturlandschaft vor der ungebremsten Beton- und Asphaltflut durch immer mehr Gewerbegebiete, Logistikzentren und Umgehungsstraßen? Wie schaffen wir die Verkehrswende, wie schaffen wir die ökologische Agrarwende und welchen Beitrag kann Bayern beim Kampf gegen die Erdüberhitzung leisten? Die schwarz-orange Koalition verweigert Antworten auf diese Fragen und steht damit einer guten Zukunft Bayerns im Weg." Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender Bündnis90/DieGrünen

