Live: "Jetzt red i" - Schüler schwänzen für den Klimaschutz

Aus der Einzel-Initiative der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ist die internationale Protestbewegung "Fridays for future" geworden. Bundesweit gehen tausende Jugendliche auf die Straße - während der Schulzeit, um so mehr Aufmerksamkeit zu erzielen.

Seit Kurzem wird auch in vielen bayerischen Städten demonstriert: Egal ob in München, Würzburg, Nürnberg oder Landshut - die Jugendlichen machen mobil. Das Motto der Initiatoren in Deggendorf: "Warum für die Zukunft lernen, wenn die Zukunft gefährdet ist?" Denn der Klimawandel hat schwerwiegende Auswirkungen.

Gäste: Thorsten Glauber (FW), Ludwig Hartmann (Grüne)

Bei "jetzt red i" diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähle) und Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen.