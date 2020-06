Live-Event in Bayreuth: Autokino wird zur Konzertbühne

Warteschlange einmal anders: Mehr als 100 Autos standen für das Konzert auf dem Volksfestplatz in Bayreuth an. Eingewiesen wurden sie nach Fahrzeughöhe, auch die geltenden Abstandsregeln wurden eingehalten.

Neues Konzert-Format in Bayreuth

Drei Monate lang gab es keine Konzerte in Bayreuth, diese Durststrecke hatte nun ein Ende. Innerhalb kürzester Zeit wurde alles auf die Beine gestellt, um das neue Konzert-Format zu ermöglichen. Die Anspannung war dementsprechend groß. Es sei das erste Mal, dass so ein Format umgesetzt werde, so Veranstalter Matthias Mayer. Man sei deshalb auch sehr gespannt, wie der Abend verlaufen werde, sagte Mayer im Vorfeld der Veranstaltung.

Weitere Band-Auftritte geplant

Auf der Bühne stand mit Hübnotix eine der bekanntesten Bayreuther Bands. Trotz der räumlichen Distanz, wurde das Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Obwohl bis Sonntag (14.06.20) noch weitere Künstler auftreten sollen – die Verantwortlichen hoffen trotzdem, dass diese Konzert-Form eine Ausnahme bleibt.