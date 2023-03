Live dabei per Webcam: Erstes Ei bei Coburger Wanderfalken

Im Nistkasten in der Coburger Morizkirche liegt das erste Ei der dort heimischen Wanderfalken. Wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Coburg mitgeteilt hat, wurde es am späten Mittwochabend zwei Minuten vor Mitternacht gelegt.

Wanderfalken in Coburg: Weitere Eier erwartet

Bernd Leuthäuser vom LBV erwartet, dass in den kommenden Tagen zwei bis drei weitere Eier folgen und dann das Brüten im Nistkasten beginnt. Die Brutzeit beträgt etwa 35 Tage. Interessierte können das gelegte Ei und die anschließende Brut live über zwei Webcams mitverfolgen.

Es ist das siebte Mal in Folge, dass die seltenen Wildvögel im Turm der Morizkirche Eier legen und ausbrüten. Zuvor waren die Wanderfalken 130 Jahre nicht in Coburg heimisch. Im letzten Jahr waren drei Küken geschlüpft. Bei manchen Wanderfalken-Paaren beteiligt sich auch das Männchen an der Brut der Eier. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit, sondern von Paar zu Paar verschieden.

Wanderfalken in Nürnberg geschlüpft

Ende Februar hatte bereits das Wanderfalkenweibchen in der Nürnberger Kaiserburg ihr erstes Ei gelegt. In den folgenden Tagen folgten drei weitere, sodass es am Ende vierfachen Nachwuchs für das Falkenpaar gab. Auch die beiden Vögel wurden und werden per Webcams begleitet. Dort konnten sie im Februar sogar bei der Paarung vor laufender Kamera beobachtet werden.

Nach Angaben der Regierung von Mittelfranken, die das Projekt "Lebensraum Burg" betreut, verfolgten im vergangenen Jahr fast drei Millionen Menschen über zwei Webcams das brütende Vogelpaar in Nürnberg.

In den Sechziger und Siebziger Jahren galt der Wanderfalke in Deutschland als vom Aussterben bedroht, mittlerweile hat sich der Bestand erholt: Nach Angaben des Naturschutzbundes brüten deutschlandweit etwa 600-800 Paare.