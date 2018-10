Live: CSU-Pressekonferenz zu Wahl-Ergebnissen

Die Stimmung ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht, als dass die CSU schon schon wieder im Krisenmodus wäre. Dass das so ist, dafür sorgen auch Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer. Beide machen deutlich, dass es trotz des schwierigen Wahlergebnisses nicht sinnvoll sei, über das Personal zu streiten.

Söder betont sogar das Gute im Wahlergebnis: Die CSU habe einen tollen Schlussspurt hingelegt und sei auf den letzten Metern in punkto Stabilität noch einmal deutlich nach vorne gekommen.

Seehofer beugt vor

Auch Horst Seehofer spricht von Stabilität - und er will die zu erwartende Kritik an seiner Person auffangen. Er wolle sich keiner Diskussion verweigern, sagt er, macht aber auch deutlich, dass er jetzt eigentlich nicht die Zeit dafür sieht. "Ich stehe für jede Debatte zur Verfügung." Er sage nicht, dass dieses oder jenes nicht stattfinden dürfe. Er sagt aber auch: "Ich führe auch heute keine Personaldiskussion über mich."

Seehofer beugt auch vor. Die Koalitionsverhandlungen müsse er nicht führen, sagt der Parteichef. Es ist ein Signal, dass er Söder nicht im Wege stehen will: "Dass der Ministerpräsident da eine zentrale Rolle spielt ist doch klar." Seehofer regt an, dass er selbst sich auf die Sondierungen beschränken könnte.

CSU stellt Weichen

Diese sollen schon am Mittwoch starten - und zwar mit den Freien Wählern. Dass die schon drei Ministerien fordern, will Ministerpräsident Söder nicht kommentieren: "Für den einen ist das ja eine neue Situation, neue Regierungsverhandlungen. Ich finde es ist jetzt wichtig, dass man in dieser Zeit einfach miteinander gut umgeht, und das will ich tun." Seine Aufgabe werde es sein, die Stabilität, die er den Wählern versprochen habe, "auch persönlich zu garantieren".

In der Vorstandssitzung dann stellt die CSU Führung schon die Weichen für die nächste Legislaturperiode. Söder schlägt zu Beginn der Sitzung Ilse Aigner, die Chefin der oberbayerischen CSU, als Kandidatin für das Amt der Landtagspräsidentin vor. Thomas Kreuzer soll Fraktionschef bleiben.

Söder einstimmig nominiert

Söder selbst wird einstimmig als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert. Kritik an Seehofer wird kaum geäußert. Teilnehmer berichten von "viel Bla Bla" und wenig Kritik. Das sieht die Strategie der Führung offenbar auch vor. Wichtige Fragen, warum die CSU in den Großstädten und vor allem in München verloren hat, will man erst nach der Koalitionsbildung angehen.

Seehofer sieht das aber als große Herausforderung: "Ich sehe die riesigen Veränderungen, die sich in unserer Gesellschaft abspielen." Und auf diese Dinge müsse man eine zeitgemäße Antwort finden.

Weber: Kein "weiter so"

Die Verluste in den Städten, insbesondere im Ballungsraum München, treiben auch Söder um. "Wir müssen uns überlegen, wie wir ein besseres Angebot an Menschen machen könne, die jetzt nicht seit 30 Jahren in Bayern leben."

Wer die Debatte künftig organisieren soll ist noch offen. Söder will es sicherlich tun, möglicherweise aber wird ein anderer Parteichef die Diskussion mit vorantreiben. So sagt Manfred Weber, der als möglicher Kandidat genannt wird, man müsse jetzt für Stabilität sorgen, für die CSU könne es aber kein "weiter so" geben.