Live: BR24 Wahlarena – Kandidaten stellen sich Bürgerfragen

In vier Tagen ist es so weit: Der 21. Deutsche Bundestag wird gewählt: Wer wird das Land künftig regieren? Kann Olaf Scholz seinen deutlichen Rückstand hinter Friedrich Merz noch aufholen? Wird die AfD zweitstärkste Kraft? Hält der aktuelle Aufwind der Linkspartei an? Und welche Parteien schaffen den Einzug in den Bundestag?

Nach aktuellen Umfragen wird das Wahlergebnis für die Regierungsbildung nicht einfach werden. Reicht es für ein Zweierbündnis? Oder läuft es erneut auf eine Koalition mit drei Partnern hinaus?

Im Fokus: Migration, Wirtschaft, Klima – und viele andere Themen

Besonders nach dem Anschlag in München, den am Donnerstag ein 24-jähriger Afghane verübt hatte, beschäftigt die Migration viele Menschen im Land. Doch auch andere wichtige Themen wie die wirtschaftliche Lage, soziale Gerechtigkeit oder die Klimapolitik spielen eine Rolle.

Dazu kommen außenpolitische Richtungsentscheidungen: Unterstützt Deutschland weiterhin die Ukraine? Wie viel Geld geben wir für unsere Verteidigung aus? Welche Rolle hat die EU in einer Welt, aus der sich die USA immer mehr zurückziehen?

Es wird aber auch um regionale Themen gehen, die die Menschen in Passau beschäftigen.

Diskutieren Sie mit!

Darüber diskutieren in der zweiten BR24 Wahlarena vor der Bundestagswahl aus Passau Bürgerinnen und Bürger live mit: Alexander Dobrindt (CSU), Carsten Träger (SPD), Jamila Schäfer (Grüne) und Katja Hessel (FDP).

In der ersten Wahlarena in Würzburg am vergangenen Mittwoch waren Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Klaus Ernst (BSW), Ates Gürpinar (Die Linke) und Stephan Protschka (AfD) zu Gast.

BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderiert die Live-Sendung zusammen mit Franziska Eder. Um die Zuschauerfragen, die online und über die sozialen Netzwerke gestellt werden, kümmert sich Julia Brestrich.

Ihre Meinung ist gefragt, auf allen "Kanälen"! Schreiben Sie uns Ihre Fragen, Forderungen, Wünsche und Beschwerden zum Thema. Hier auf unserer Homepage, als E-Mail an wahlarena@br.de oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien.