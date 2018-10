Live: BR Wahlarena mit Grünen-Spitzenkandidat Hartmann

Wenige Tage nach seinem TV-Duell mit Ministerpräsident Markus Söder ist Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann zu Gast in der BR Wahlarena: Rund 100 Bürgerinnen und Bürger diskutieren mit ihm eine Stunde lang in Straubing über die politischen Themen, die die Menschen am meisten bewegen.

Ursula Heller und BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderieren die Live-Sendung, die im BR Fernsehen, hier bei BR24 sowie auf der BR24-Facebookseite zu sehen ist.

Fragen aus dem Netz

Im Anschluss an die Wahlarena im BR Fernsehen werden auf BR24.de und auf der BR24-Facebookseite eine halbe Stunde lang Fragen aus dem Netz mit Ludwig Hartmann live diskutiert. Hier moderiert Franziska Storz.

Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich hier auf BR24, per Mail (unter wahlarena@br.de) oder über Facebook und Twitter an der Diskussion zu beteiligen - unter den Hashtags #BRWahlarena und #BR24Wahl.

Weitere Wahlarenen mit Aiwanger, Kohnen und Söder

In den BR Wahlarenen kommen in vier unterschiedlichen bayerischen Städten die Spitzenkandidaten der vier im Landtag vertretenen Parteien zu Wort: Nach Hartmann steht am Mittwochabend Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger dem Publikum Rede und Antwort, SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen stellt sich am 9. Oktober in Augsburg den Fragen der Bürger, CSU-Spitzenkandidat Markus Söder am 10. Oktober in Bad Aibling.

Jede Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.