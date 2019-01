Live: Bayern-SPD sucht Wege aus der Krise

Ungeachtet der scharfen Kritik aus Teilen der Partei will sich die bayerische SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen auf einem vorgezogenen Parteitag im mittelfränkischen Bad Windsheim im Amt bestätigen lassen. Gegenkandidaten meldeten sich bisher nicht.

Vor der Wahl des Landesvorstands will Kohnen in ihrer Rede vor den 300 Delegierten auf die Wahlniederlage eingehen und ihre Ideen für eine Erneuerung der Bayern-SPD präsentieren. Kohnen steht seit Mai 2017 an der Spitze der bayerischen Genossen und war auch Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl 2018. Mit 9,7 Prozent sackten die Sozialdemokraten im Freistaat auf ein historisches Tief ab und wurden nur noch fünftstärkste Partei. Gegenüber 2013 verloren sie fast elf Prozentpunkte.

Zeichen der Verjüngung

Obwohl es aus der Partei Rufe nach einem inhaltlichen und auch personellen Neuanfang gab, will Kohnen SPD-Landeschefin bleiben. Sie klebe nicht an ihrem Amt, könne nach so einem Wahlergebnis aber nicht einfach "hinschmeißen", betonte die 51-Jährige im Vorfeld des Parteitags. Als Zeichen der Verjüngung soll nach dem Willen Kohnens Matthias Dornhuber zu ihrem Stellvertreter gewählt werden. Der 35-Jährige ist Vize-Kreisvorsitzender der SPD Fürth.

"Schonungslose Wahlanalyse"

Der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn beklagte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die bayerische SPD sei momentan in einer "miserablen" Lage und brauche "dringend eine schonungslose Wahlanalyse und ein Zukunftskonzept". Da liege "die Verantwortung bei der Parteiführung". Mit der Politik des Weiter-So müsse ganz klar gebrochen werden, mahnte er. Wichtig sei jetzt, dass die Kritiker in die Führungsarbeit eingebunden werden. "Die Kompetenzen in der Partei sollten in einem Kompetenzteam gebündelt werden, indem die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird."

Die lauteste Kritik kam in den vergangenen Tagen vom SPD-Bundestagsabgeordneten Florian Post: "Wer bei 9,7 Prozent im Amt bleibt und sagt, er hat sein Werk noch nicht vollbracht, macht mir Angst um die Bayern-SPD", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

Europawahl im Fokus

Nachdem der erste Tag des Landesparteitags im Zeichen der inhaltlichen und organisatorischen Ausrichtung der Bayern-SPD steht, bildet am Sonntag die anstehende Europawahl den Schwerpunkt. Unter anderem ist eine Rede der Europaabgeordneten und bayerischen SPD-Spitzenkandidatin Maria Noichl geplant.