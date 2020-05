Live-Ausflugs-Ticker: Wo wenig los ist in Oberbayern

In dem Ticker wird eine Oberbayern-Landkarte mit den eingezeichneten Regionen zu sehen sein. Dort kann man sich informieren, wie es in der Zielregion aussieht, indem man sie anklickt. Mit dabei sind zum Beispiel die Zugspitzregion, die Alpenregion Tegernsee Schliersee und der Chiemgau. Und auf deren Seiten stehen dann jeweils die Infos.

"Es wäre zum Beispiel denkbar, dass im Chiemsee-Alpenland oder Berchtesgadener Land oder Chiemgau-Tourismus die Wanderparkplätze belegt sind und dass von dort aus gemeldet wird, dass keine Parkplätze mehr zur Verfügung stehen. Dann kann sich der Tagesgast überlegen, ob er woandershin fährt.“ Andrea Streiter, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Inn-Salzach

In diesem Fall können Touristen dann die Angebote der Nachbarregionen checken und gegebenenfalls den Tag umplanen.

Touristenorte, Gaststätten, Freizeitbetriebe sollen profitieren

Urlauber und Gäste sollen in nicht so überlaufene Gebiete gelenkt und die Hotspots gleichzeitig entzerrt werden. So sollte jeder etwas vom Touristenkuchen abbekommen und zwar so viel, wie er brauchen kann. Im Idealfall sind Zimmer und Tische belegt, es müssen aber auch keine Gäste abgewiesen werden. Weiterer Vorteil: Kommunen, Gastronomie, Hotellerie und Freizeiteinrichtungen können besser planen.

Ticker gibt Orientierung und Freizeittipps

Die einzelnen Regionen und Tourismusverbände packen zum Beispiel auch Ausflugstipps und Infos auf ihre Seiten. In der Region Inn-Salzach, das sind die Landkreise Altötting und Mühldorf am Inn, steht zum Beispiel immer ein Tagestipp, wie Flusstouren auf dem Inn oder der Salzach, eine Alpakawanderung oder die Besichtigung der Burg in Burghausen – je nachdem, was geöffnet hat und wo es Kapazitäten gibt.

Aktueller Corona-Ticker für Oberbayern

Verhaltenstipps zu Corona-Zeiten

Auf den Seiten sind auch wichtige Infos über Corona-Regelungen zu finden und Ratschläge zum richtigen Verhalten vor Ort. Wenn das Konzept funktioniert, könnte es Vorbild für andere Regierungsbezirke werden.