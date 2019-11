Live: Aiwanger will Energiewende "mit politischem Smiley"

Aiwanger: Abschaffung der 10H-Regel allein würde nicht reichen

Aiwanger bekräftigte sein Ziel, dass in den nächsten fünf Jahren 300 neue Windräder in Bayer errichtet werden. Dass zuletzt nur noch wenige Windräder aufgestellt wurden, liegt nach Einschätzung des Ministers nicht nur an der umstrittenen 10H-Regelung, sondern an einem "Wegbrechen der Akzeptanz". Selbst ohne 10H würden "nicht Windräder aus dem Boden sprießen". Vielmehr würde laut Aiwanger "der Streit aus dem Boden sprießen".

Die Staatsregierung setze daher auf Bürgerbeteiligungsmodelle: Es gelte vor Ort dafür zu arbeiten, "dass die Bürger das gut finden". Dies sei der einzige Weg, hier vorwärts zu kommen. "Gesetze helfen nicht, wenn die Bürger das nicht wollen."

Mehr Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen

Eine Schlüsselrolle bei der Energiewende wird laut Aiwanger in Bayern weiter die Photovoltaik spielen, die weiter ausgebaut werde. "Danke, lieber Gott, dass du die Sonne scheinen lässt, wir nutzen sie." Verabschiedet hat sich Aiwanger vom bisherigen Ziel der Staatsregierung, bis zu drei neue Groß-Gaskraftwerke zu bauen. Stattdessen sollen dem Minister möglichst viele kleine und mittlere, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen gebaut werden. Diese seien hocheffizient, weil dort überschüssige Abwärme nicht durch den Kamin herausgeblasen werde.

Zu Aiwangers Strom-Mix der Zukunft aus Gas-, Solar- und Windkraft gehören auch die kleinen Wasserkraftwerke an Bayerns Bächen und Flüssen. Sie sollen gegen den Widerstand der Naturschützer neue Fördermittel bekommen. Den Trassenausbau für Stromleitungen sieht er kritisch. "Keiner will diese Trassen", betonte er. Deshalb werde zu Recht hinterfragt, ob sie nötig sein.

Aiwanger setzt auf Wasserstoff

Der Wirtschaftsminister geht davon aus, dass fossile Brennstoffe noch nicht so bald ersetzt werden können: Diesel werde auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen. Daneben möchte er erneuerbaren Sprit fördern und vor allem auf Wasserstoff setzen.

Die Batterieforschung zur E-Mobilität möchte Aiwanger zwar weiter unterstützen, für ihn sei sie aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Immer wieder betonte er, die Industrie mitnehmen zu wollen. Der Automobilstandort Bayern dürfe nicht zerstört werden. Unterstützen will der Minister die Industrie auch beim Thema Strom - durch einen reduzierten Strompreis für Industriebetriebe. Für die Wirtschaft solle die Energiewende eine Chance sein: "Made in Germany" solle bei der erneuerbaren Energie ein Markenzeichen werden. Dafür werde auch die neue Landesagentur für Energie und Klimaschutz eine wichtige Rolle spielen und die verschiedenen Akteure noch besser vernetzen.

Geothermie soll gefördert werden

In der Geothermie sieht der Wirtschaftsminister ein wichtiges Zukunftspotential. Ein Viertel des Wärmebedarfs in Bayern solle in den nächsten Jahren aus Geothermie stammen, kündigte er an.

Immer wieder attackierte Aiwanger in seiner Rede die Grünen. Für ihn agieren sie zu "ordnungspolitisch" von München heraus. Seine bisherige Regierungsbilanz beim Thema Energie sieht er selbst sehr positiv. "Wir tun mehr, als unsere Kritiker befürchten."