Live: Aigner soll Landtagspräsidentin werden

Das erste Wort der konstituierenden Sitzung hat traditionsgemäß der älteste Abgeordnete - und das ist der 81-Jährige Helmut Markwort. Der frühere "Focus"-Chefredakteur ist für die FDP erstmals in den Landtag eingezogen. Erst nach seiner Rede werden die Landtagspräsidentin und ihre Stellvertreter gewählt.

Ilse Aigner, bisher Bauministerin und einst als CSU-Kronprinzessin gehandelt, wurde von den Christsozialen für das Amt vorgeschlagen. Aus Sicht der oberbayerischen CSU-Bezirkschefin kein Rückschritt in ihrer politischen Karriere: "Ich bin davon überzeugt, dass es ein wichtiger Posten ist. Es gibt 13 Minister, aber es gibt nur eine Präsidentin." Sie werde sich mit Sicherheit weiterhin aktiv in die Politik einmischen, kündigt Aigner an. "Das hat die bisherige Präsidentin so gemacht und ich werde es bestimmt auch so machen."

Rückzug des AfD-Kandidaten Henkel

Die Plenarsitzungen zu leiten, dürfte gerade auch durch die neu in den Landtag eingezogene AfD eine echte Herausforderung werden. Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde es bereits heute zu einem Eklat kommen: bei der der Wahl der Vizepräsidenten des Landtags. Die AfD wollte mit Uli Henkel einen Mann ins Rennen schicken, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird - aufgrund seiner fremdenfeindlichen und rassistischen Aussagen.

Heute Morgen zog Henkel dann aber zurück - "damit die konstituierende Sitzung ohne einen Eklat stattfinden kann", wie er schrieb. Als Ersatzkandidaten nominierte die AfD den 68-jährigen Mittelfranken Raimund Swoboda. Bis zu seiner Pensionierung war er leitender Polizeidirektor. Auf seiner Homepage gibt er sich als Hardliner und schreibt, er wolle die Politik nicht "den Schurken überlassen". Ob Swoboda die anderen Fraktionen damit für seine Wahl gewinnen kann, ist bisher nicht bekannt.

Schwere Aufgabe: Wie die neue Sitzverteilung aussehen wird

Mit den beiden neu in den Landtag gewählten Parteien AfD und FDP zusätzlich zu den vier bisherigen Fraktionen hatte auch Landtagsdirektor Peter Worm eine schwierige Aufgabe: Er musste die Sitzordnung festlegen und versuchen, dabei die Wünsche aller zu berücksichtigen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Tobias Reiß, hatte klare Vorstellungen: "Wir sitzen als CSU-Fraktion in der Mitte des Plenums, und da gehören wir auch hin. Und alle anderen werden sich darum herum gruppieren."Diesen Platz hätten auch die Liberalen gerne für sich beansprucht. Doch die CSU habe entschieden, "dass sie uns gerne als Puffer zwischen sich und der AfD hätte", bedauerte FDP-Fraktionschef Martin Hagen. "Das ist nicht unser Wunschplatz."

Provisorisch aufgestellte Stühle

Letztlich entschied sich Landtagsdirektor Peter Worm gemeinsam mit der bisherigen Landtagspräsidentin Barbara Stamm vorläufig für diese Anordnung: "Die AfD sitzt rechts, dann kommt ein Durchgang, dann kommt der Block FDP, CSU, Freie Wähler. Dann kommt wieder ein Durchgang, dann kommen SPD und Grüne."

Die nächste Herausforderung für den Landtagsdirektor: Statt bisher 180 Frauen und Männern müssen jetzt 205 Abgeordnete einen Platz im Plenarsaal finden. Bis klar ist, wer auf der Regierungsbank ganz vorne sitzen wird, werden ein paar Mandatsträger nun erst einmal ganz hinten auf provisorisch aufgestellten Stühlen Platz nehmen.

Viele Abgeordnete bekommen Büros außerhalb des Landtags

Es könnte schon noch ein kleines Durcheinander geben im Maximilianeum. Denn auch die Büros und Fraktionssäle sind noch nicht endgültig vergeben. Klar ist nur: Es können nicht alle im Landtagsgebäude unterkommen - noch mehr Abgeordnete als bisher werden Büros außerhalb des Parlaments beziehen müssen.

FDP-Fraktionschef Hagen sagt dazu: "Für uns ist noch nichts geregelt. Wir wissen noch nicht, in welche Büros wir einziehen werden." Im Moment tage die Fraktion noch in einem provisorischen Sitzungsraum. Die SPD-Fraktion wiederum ist von 42 auf 22 Abgeordnete geschrumpft - sie wird ihren angestammten großen Fraktionssaal räumen müssen - vermutlich wird er an die Grünen gehen.

Grüne: Müssen zusammenstehen

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze appelliert mit Blick auf die neue Zusammensetzung des Landtags an alle demokratischen Parteien, zusammenzustehen und "eine Brandmauer zu bilden gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus in diesem Parlament". Es müsse klargemacht werden, dass Fremdenfeindlichkeit im Maximilianeum nichts zu suchen habe: "Hier arbeiten Demokratinnen und Demokraten miteinander."