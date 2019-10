09.10.2019, 06:54 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Litzendorf wird "flächenbewusste Kommune"

Die Gemeinde Litzendorf bei Bamberg wird mit dem Gütesiegel "flächenbewusste Kommune" geehrt. Das staatliche Gütesiegel wird am Morgen erstmals in Regensburg an vier bayerische Kommunen vergeben, teilt das Bayerische Umweltministerium mit.