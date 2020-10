"Little Berlin": Mödlareuth feiert Tag der Demokratie

Mit einem ökumenischen Freiluft-Gottesdienst feiern die Mödlareuther aus dem Ost – und West-Teil des ehemals geteilten Dorfs die Wiedervereinigung. 38 Jahre trennte die Mauer Familien, Freunde und Nachbarn in dem 40-Einwohner-Ort. Bis heute stehen hier 200 Meter Mauer als wichtigster Teil des Deutsch-Deutschen Museums. Und bewusst nutzen viele Menschen aus einem weiten Umkreis den Feiertag zum Mödlareuth-Besuch. "Es ist beklemmend" sagt ein Besucher. Er wolle keine Minute der alten Zeit zurück.

Auffallend viele Familien sind in Mödlareuth unterwegs – Geschichte wird hier begreifbarer, sagen zum Beispiel der 15-jährige Jakob und der 11-jährige Pius. "Der Gedanke ist schon krass, dass Deutschland mal getrennt war", sagt Jakob. "Es ist halt komisch, dass Du so nah beieinander wohnst und Dich nicht sehen kannst, einfach, weil da eine Mauer ist", fügt Pius an.

Mödlareuth feiert "Tag der Demokratie"

Über Stacheldraht und Mauer schaukeln jetzt bunte Luftballons. Bei einem "Tag der Demokratie" präsentieren sich Jugendverbände und Demokratiebündnisse aus Bayern, Sachsen und Thüringen in der Dorfmitte – zum ersten Mal, wie Mit-Organisator Christian Schlademann von der Evangelischen Bildungsarbeit aus Hof erklärt.

"Wir wollen gemeinsam die Werte der Demokratie feiern, mit allem was dazugehört: Grundrechte, Menschenrechte", so Schlademann. An einem nachgebauten Brandenburger Tor aus Kartons hängen zum Beispiel Comics über Toleranz, an einem anderen Stand wird an die KZ-Todesmärsche durch die Region erinnert, wieder andere verteilen auf Bierdeckeln Argumente gegen Stammtisch-Parolen.

Und auf der Bühne erzählt zum Beispiel die junge Syrerin Marwa von ihrer Flucht und ihrem Alltag in Hof: "Meine Botschaft - oder besser gesagt meine Bitte - an die Leute, dass sie die Demokratie schätzen, die wir hier in Deutschland leben, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist."

CSU hat wegen Corona ihr Festzelt abgesagt

Erstmals seit 30 Jahren prägen verstärkt gesellschaftliche Gruppen und weniger die Parteien den 3. Oktober in Mödlareuth. Die CSU hat coronabedingt ihr Deutschlandfest vom großen Festzelt ins Internet verlagert, vor Ort sind AfD und die Satirepartei "Die Partei" mit kleineren Versammlungen.

Längere Wartezeiten am Museum

Wegen der Corona-Pandemie ist der Museumsbetrieb eingeschränkt, die Besucher nehmen aber auch mal längere Wartezeiten in Kauf, um Geschichte am Originalschauplatz zu erleben. Dazu gehört zum Beispiel die persönliche Beratung durch die Stasi-Unterlagen-Behörde. Ein Besucher etwa hat erfahren, dass er auch für verstorbene Angehörige Akteneinsicht beantragen kann. "Damit muss ich erstmal selbst klarkommen, ob ich im Leben meiner Oma forschen will", sagt er.

Auch Schülern, Studenten und Heimatforschern stehen die Archive offen. Und zur Aufarbeitung hat die Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit (BLZ Bayern) nun auch eine eigene App entwickelt.

"Grenzland"-App soll politische Bildung leisten

Referatsleiter Ludwig Unger stellt sie heute in Mödlareuth erstmals vor: "Wir möchten, dass die Menschen eine Station aufsuchen. Dort muss es immer was zu sehen geben – ein[en] Mauerrest, oder Zaunrest oder eine Flusssperre, auch so etwas hat sich die DDR einfallen lassen. Und auf der anderen Seite muss immer über ein Schicksal, eine Person erzählt werden."

Diese Grenzland-App deckt rund 200 Kilometer von Bad Königshofen bis Mödlareuth ab und ist ab sofort kostenlos verfügbar.