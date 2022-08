Lithium-Ionen-Akkus: So lassen sich Brände verhindern

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich sein: Sie enthalten das Metall Lithium, das sehr reaktionsfähig und leicht brennbar ist. Es ist in einer Hälfte des Akkus enthalten. Die andere Hälfte enthält Sauerstoff. "Wenn das zusammen kommt, kann es zum Brand kommen", klärt Björn Maiworm, Branddirektor bei der Münchner Feuerwehr, auf. Er betont aber auch, dass bei den Millionen Akkus im Umlauf Brände vergleichsweise selten vorkämen. Doch auch diese könnten weitestgehend verhindert werden, wenn man ein paar Dinge beachte.

Worauf achten beim Akku-Kauf und der Handhabung?

Das A und O ist die Qualität der Akkus und der Ladegeräte. Das verhindert Brände und kann Leben retten. Denn Qualitätsprodukte haben laut der Münchner Feuerwehr eingebaute Sicherheitsvorkehrungen. So wird etwa verhindert, dass sich ein Akku tiefen-entlädt. Akku und Ladegerät seien dann außerdem aufeinander abgestimmt. Das intelligente Batterie Management-System achtet darauf, dass der Akku bei der richtigen Spannung und Stromstärke geladen wird. Laut Björn Maiworm erkennen gute Ladegeräte zudem, ob ein Akku kaputt ist. Ist einem ein Akku runter gefallen oder sieht er merkwürdig aus, besteht laut dem Branddirektor erhöhte Brandgefahr. Ein Warnzeichen ist es etwa, wenn ein Akku aufgebläht ist oder Schmelzstellen hat. Er warnt außerdem davor, Akkus zu manipulieren: "Wer anfängt selber zu basteln, wird sich ein großes Problem einfangen. Da wird an falscher Stelle Geld gespart." Auch wenn zu viele Akkus an einer Steckdose geladen werden, muss die Feuerwehr vermehrt ausrücken weil es brennt.

Wie werden die Akkus am besten geladen?

Bei einem Qualitäts-Akku, der im Original-Ladegerät geladen wird, besteht in der Regel keine Gefahr, dass es zu einem Brand kommt. Laut der Münchner Feuerwehr können diese Akkus auch unbeaufsichtigt geladen werden.

Bei größeren Lithium-Ionen-Akkus, wie sie z.B. zum Betrieb von Elektrofahrrädern verwendet werden, rät Ludwig Waldinger vom Bayerischen Landeskriminalamt dennoch dazu, lieber auf Nummer sicher zu gehen. Man sollte am besten darauf achten, dass sich beim Laden keine leicht entzündlichen Materialien in der Umgebung befänden.

Idealerweise sollte ein Lithium-Ionen-Akku bei Raumtemperatur geladen werden. Allerdings sei der Temperaturbereich eines Akkus relativ groß. "Er liegt bei -10 Grad Celsius bis circa 40 Grad Celsius", so Branddirektor Maiworm. Mal länger in der Sonne zu sein, sei also für einen Qualitäts-Akku kein Problem. Auf einer dunklen Metallplatte in der Sonne würde er aber keinen Akku aufladen.

Vorsicht sei außerdem immer dann geboten, sobald ein Akku einmal runter gefallen sei oder komisch aussehe. Dann sollte er auf keinen Fall unbeaufsichtigt geladen werden. Im besten Fall entsorgt man ihn dann. Auch selbst gebastelte Akkus oder nicht aufeinander abgestimmte Akkus und Ladegeräte dürfen laut Feuerwehr nur unter Aufsicht geladen werden.

Korrekte Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus

Die Akkus sollten laut Feuerwehr bei 10 bis 20 Grad Celsius gelagert werden, wenn man sie länger nicht braucht – etwa wie die Akkus von Rasenmähern oder E-Bikes im Winter. "Ideal sind trockene Kellerräume", so Maiworm. Zudem sollte der Ladezustand weder voll noch leer sein – "so circa 30-50 Prozent bei längerer Lagerung".

Wie entsorgt man die Akkus?

Die Lithium-Ionen-Akkus gehören auf keinen Fall in den Hausmüll. Das kann gefährlich werden. Denn im Restmüll können die Akkus leicht zusammengequetscht werden. "Wir sehen, dass Akkus, die im Restmüll gelandet sind, insbesondere in Recyclinganlangen immer mal wieder ein Feuer verursachen". Hinzu kommt, dass viele der in einem Lithium-Ionen-Akku enthaltenen Stoffe umweltschädlich sind. Zudem sind sie teils schwer zu gewinnen und sollten wiederverwertet werden. An den Wertstoffsammelhöfen gibt es separate Behälter, in denen die Akkus entsorgt werden können, erklärt Björn Maiworm. Außerdem nehmen alle Läden, die Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus verkaufen, diese wieder an.

Wie reagieren beim Akku-Brand?

Brennt ein Lithium-Ionen-Akku, ist Wasser das Löschmittel der Wahl. "Kühlen, kühlen, kühlen ist wichtig", so Björn Maiworm. Bei größeren Lithium Bränden gilt: sofort die 112 wählen und sich in Sicherheit bringen. "Handelt es sich um einen kleinen Brand, dann können Sie auch schnell selber einen Eimer Wasser über den Akku schütten", so der Münchner Branddirektor Björn Maiworm. Auch wenn das Feuer dann scheinbar aus sei, rät er dazu wachsam zu bleiben und die Akkus möglichst lange mit Wasser zu löschen. Denn die Akkus könnten noch mal aufflammen.

Durch die enthaltenen Fluorverbindungen in den Lithium-Ionen-Akkus sind die Dämpfe, die entstehen, außerdem laut Bayerischem Landeskriminalamt deutlich giftiger, als es bei üblichem Brandrauch ohnehin schon der Fall ist. Deshalb ist es sinnvoll, auch bei kleineren Bränden die Feuerwehr zu informieren und deren Anweisungen zu befolgen.