11.10.2018, 17:02 Uhr

Literaturweg in Waischenfeld eröffnet

In Waischenfeld (Lkr. Bayreuth) ist am Donnerstagvormittag ein Literaturweg eröffnet worden, der an die Schriftstellervereinigung "Gruppe 47" erinnern soll. In der Pulvermühle fand vor 51 Jahren das letzte reguläre Treffen der Gruppierung statt.