Literaturpreis für "Vom Urknall bis zum Gummibärchen"

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde ihm im Rahmen eines Lehrerkongresses in Freiburg überreicht. Der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) würdigt damit Fulls langjähriges Engagement in der Wissensvermittlung rund um das Schulfach Chemie. In der Begründung zur Preisvergabe heißt es: "Roland Full hat ein spannendes, sehr kurzweiliges und unterhaltsames Experimentierbuch vorgelegt, das Lehrern viele Anregungen für einen interessanten, abwechslungsreichen und fächerübergreifenden naturwissenschaftlichen Unterricht gibt".

Faszinierender Chemieunterricht

Das Buch spreche auch naturwissenschaftlich aufgeschlossene Laien an, heißt es in der Laudatio weiter. Der Gymnasiallehrer habe mit einem faszinierenden Chemieunterricht und einer gelungenen Popularisierung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vielen Schülerinnen- und Schülergenerationen diese Fächer nahegebracht.

130 "Jugend forscht"-Projekte betreut

Roland Full ist Jahrgang 1948 und studierte die Fächer Chemie und Sport für das Höhere Lehramt in Würzburg. Nach der Promotion 1976 war er von 1977 bis 2014 Lehrer am Hanns-Seidel-Gymnasium in Hösbach mit den Fächern Chemie, Natur und Technik sowie Sport. Full war außerdem von 1987 bis 2017 ehrenamtlicher Betreuer von mehr als 130 "Jugend forscht"-Projekten.