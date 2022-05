Literaturfestival: Prominente Autoren lesen in Bamberg

Am Donnerstag startet das siebte Bamberger Literaturfestival. In einem Monat lesen zahlreiche Autorinnen und Autoren an verschiedenen Orten in der Stadt und im Landkreis.

Bamberger Literaturfestival: Dirk Steffens liest zur Eröffnung

Zur Eröffnung liest Dirk Steffens aus seinem Buch, der vielen Menschen als Moderator der ZDF-Sendung Terra X bekannt ist. In seinem neuen Werk geht es um Zukunftsthemen aus Wissenschaft und Forschung, wie etwa das Artensterben und die Klimakrise.

Auch regionale Autoren bieten Lesungen an

Außerdem haben bekannte Autoren wie Max Goldt, Antje Ravik Strubel und der Regisseur und Filmproduzent Sönke Wortmann ihr Kommen zugesagt. Wortmann präsentiert seinen Romandebüt und Antje Ravik Strubel wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Daneben bieten auch regionale Autorinnen und Autoren Lesungen an, wie Ewald Arenz, Helmut Vorndran und die Bamberger Autorin Tanja Kinkel .

200. Todestag E.T.A. Hoffmanns im Fokus

Einen Schwerpunkt setzt das Bamberger Literaturfestival in diesem Jahr auf den 200. Todestag des Schritstellers E.T.A. Hoffmann . Das Festival hat Führungen und einen literarischen Wettbewerb zu Hoffmann im Programm. Der bedeutende Schriftsteller der Romantik war zunächst als Kapellmeister und dann unter anderem als Dramaturg am Bamberger Theater beschäftigt.

Bamberger Literaturfestival: auch für Kinder einiges geboten

Außerdem gibt es ein umfangreiches Programm für Kinder. So sind mehrere Lesungen von Kinderbuchautoren in der Stadt und im Landkreis in Schulen und Bibliotheken geplant. Die Kinderlesungen sind kostenlos. Das Literaturfestival dauert bis zum 4. Juni.