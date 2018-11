Litauischer Botschafter weiht restaurierten Friedhofsengel ein

Der Engel erinnert an das Schicksal der polnisch-litauische Fürstin Ludwika Swiatopelk-Mirska, geborene Godlewska. Sie kam Anfang 1859 schwer krank nach Würzburg, um Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels zu konsultieren. Der Gynäkologe hatte damals einen Ruf weit über Deutschland hinaus. Doch selbst diese Koryphäe konnte der Kranken nicht helfen.

Trauernder Witwer ließ zwei Engel aufstellen

Fürstin Ludwika starb am 15. Februar 1859 in Würzburg im Alter von nur 33 Jahren. Die genauen Todesumstände sind nicht bekannt. In seiner Trauer gab der Witwer, Fürst Napoleon Adam Swiatopelk-Mirski, die Engelsstatue gleich zweimal in Auftrag: ein Engel kam auf den Würzburger Hauptfriedhof, der andere wurde in der Heimat von Fürstin Ludwika in Litauen aufgestellt.