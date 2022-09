Linker Aktivist wird Kronzeuge: Morddrohungen aus der Szene?

"Hammerbande" ist der Name der Gruppe von mutmaßlich linksextremen Aktivisten um die Angeklagte Lina E., die in der Vergangenheit mehrere konspirative Überfälle auf Neonazis begangen haben soll. Die Anklage gegen Lina E. und weitere: Bildung einer kriminellen Vereinigung und zahlreiche Körperverletzungsdelikte. Wenn Lina E., die Anführerin der Gruppe sein soll, den Gerichtssaal betritt, klatscht das Publikum Beifall. Zu den Mitgliedern der Gruppe zählt laut Ermittlern auch der Nürnberger Johannes D..

Beschuldigter wird Kronzeuge

Der 30-Jährige soll an der Planung und Durchführung eines Überfalls auf einen Neonazi in Thüringen beteiligt gewesen sein und zum inneren Kreis der "Hammerbande" gehören. Im sogenannten Antifa-Ost-Verfahren am Oberlandesgericht (OLG) in Dresden tritt Johannes D. aber als Kronzeuge gegen seine früheren Genossen auf, nachdem ihn das Bundesamt für Verfassungsschutz als Informant angeworben hatte.

Für die Sicherheitsbehörden stellt dessen Kooperation einen absoluten Coup dar. Seit Jahrzehnten ist es den Behörden in Deutschland nicht gelungen, einen Kronzeugen aus der linken Szene zu gewinnen. Denn dort gilt eine Art Verschwiegenheitskodex: Mit den Behörden wird weder geredet, noch kooperiert. Wieso bricht Johannes D. nun damit?

Früherer Freund erhebt schwere Vorwürfe gegen Kronzeugen

Ein ehemaliger Freund meint die Antwort zu kennen: "Ich glaube in erster Linie, um sich selbst zu retten, was auch beweist, dass er nie irgendwie politische Überzeugungen hatte. Dass er eben hauptsächlich wegen der Gewalt in der Szene war", sagt der Freund von Johannes D., der anonym bleiben möchte, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Daneben sieht er auch "Rache" als Motiv.

Denn Johannes D. ist aus der linken Szene – nicht nur in Nürnberg – ausgeschlossen worden. Seine Ex-Freundin hatte ihn bereits im Oktober vergangenen Jahres in einem längeren Text auf einer Szeneplattform der Vergewaltigung und sexualisierten Gewalt bezichtigt. Die Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2017 und wurden der linken Szene im Zuge der Ermittlungen bekannt.

Vorwürfe der Vergewaltigung sorgen für Szeneausschluss

Nach BR-Recherchen soll es lange vor dem Prozess auch eine Art "Täterarbeit" der Szene mit D. gegeben haben, in dem er sein Verhalten reflektieren und sich an bestimmte Absprachen halten sollte. Diese Arbeit sei allerdings gescheitert, es folgte der Ausschluss Johannes D.s aus sämtlichen linken Strukturen. Er wurde zur persona non grata. Selbst in ausländischen Gruppierungen der Linken sollte er nie mehr Zugang erhalten, heißt es auf der Szeneplattform.

Die Behörden ermittelten erst Jahre später gegen D. wegen der Vergewaltigungsvorwürfe, nachdem sie entsprechende E-Mails bei einer Hausdurchsuchung wegen des Dresdner-Verfahrens bei dem 30-Jährigen gefunden hatten. Das strafrechtliche Verfahren wegen Vergewaltigung gegen D. wurde inzwischen eingestellt.

Ist das Graffiti eine Morddrohung gegen den Kronzeugen?

Aus der Szene ausgeschlossen und vor Gericht gestellt. Johannes D. scheint sein Heil als Kronzeuge gesucht zu haben. Doch nun wurde ein Video einer lokalen Antifa-Gruppierung auf Youtube hochgeladen: Es zeigt verschiedene Graffiti-Aktionen in Franken, darunter zunächst noch vergleichsweise harmlose – wenn auch illegale – Graffitis mit der Aufschrift "Antifa". Dann auch solche, die die Freiheit für Lina E. fordern.

Und zum Schluss: "9mm für 31er". Die neun Millimeter stehen für Pistolenpatronen, "31er" spielt auf den Paragrafen 31 des Betäubungsmittelgesetzes an, nach dem gerichtliche Strafen nach Aussagen von Tätern abgemildert werden können – in der Szene eine Bezeichnung für Verräter, die mit den Behörden sprechen. Laut dem bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz stuft die Polizei das als Morddrohung gegen Johannes D. ein. Für den früheren Freund ist das einfach ein Graffiti-Video, die Einschätzung der Polizei teilt er nicht.

"Deswegen finde ich diese ganze Debatte auch irgendwie albern, wenn der wirkliche Terror von Rechten kommt und Halle, Hanau die Gefahr sind und nicht irgendein Schriftzug irgendwo an einer Mauer." Ehemaliger Freund von Johannes D.

Gefahrenpotenzial der linken Szene Nürnbergs

Wie ernst ist die Gefahr aber tatsächlich? Für Johannes D., aber auch allgemein? Seit April befindet sich D. in einem Zeugenschutzprogramm, lebt unter neuer Identität und wird von Polizisten geschützt. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet die linke Szene in Nürnberg, sie ist die größte im Freistaat. Laut dem Pressesprecher René Rieger handelt es sich bei der Nürnberger Szene um eine sehr heterogene, "die von gewaltbereiten Autonomen bis hin zu orthodoxen Linksextremisten und Personen mit sehr unterschiedlichem ideologischen Hintergrund vereint".

"Die Nürnberger linksextremistische Szene beinhaltet auch Personen, die die Anwendung von Gewalt gegen den politischen Gegner oder auch gegen Repräsentanten des Staates als legitim und sogar als erforderlich betrachten." René Rieger, Pressesprecher beim bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz

Zudem gebe es in Nürnberg mehrere autonome Gruppierungen, darunter die "Organisierte Autonomie", die "Revolutionär Organisierte Jugendaktion", kurz Roja und auch die Gruppierung "Prolos", so Rieger weiter.

Diffuse Gefahrenlage für Kronzeuge

Ein Gewaltpotenzial ist in Nürnberg laut Verfassungsschutz zumindest vorhanden. Ob es noch weitere Drohungen gegen Johannes D. gibt, ist nicht bekannt, wie ernst die Gefahr für Johannes D. ist, also schwierig einzuschätzen. Seit dem Graffiti hat das LKA Sachsen aber die Schutzmaßnahmen intensiviert.

Die involvierten Behörden haben zu den Anfragen allerdings nur bedingt Auskunft gegeben. Der Bayerische Rundfunk hat bezüglich unterschiedlicher Fragestellungen zur Thematik Anfragen an das Oberlandesgericht Dresden, das Landeskriminalamt Sachsen, das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz, die Polizei Mittelfranken und die Bundesanwaltschaft gestellt und um Einschätzungen und Auskünfte gebeten. Häufig verwiesen die Stellen auf die jeweilige andere Behörde. Konkrete Antworten blieben aus. Unter anderem "aus Rücksicht auf das laufende Verfahren".