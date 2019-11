08.11.2019, 07:00 Uhr

Linken-Abgeordnete Simone Barrientos im Bundestag umgekippt

Im Bundestag ist es am Donnerstag zu zwei Notfällen gekommen. Am Vormittag musste ein Abgeordneter der CDU seine Rede wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen. Am Abend brach Simone Barrientos von den Linken während einer Abstimmung zusammen.