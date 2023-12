Linienbusverkehr im Münchner Umland: Wasserstoff statt Diesel

"Wasserstoffmodellregion" mit eigener Wasserstoffproduktion

Wasserstoff ist in Bayern noch rar. Die Landkreise Ebersberg, München und Landshut haben sich zu einer von drei Wasserstoffmodellregionen bundesweit zusammengeschlossen. In Pfeffenhausen bei Landshut wird gerade ein Elektrolyseur fertiggestellt. Der wird ab Mitte nächsten Jahres den Wasserstoff für die MVV-Busse erzeugen: mit Strom einer Freiflächen-PV-Anlage. Per Lkw wird er dann zu den Busunternehmen transportiert. Noch sind die beiden neuen Tankstellen im Münchner Umland auf grünen Wasserstoff aus Tirol angewiesen.

Energieberater: Grüner Wasserstoff hat geringen Wirkungsgrad

Beim Einsatz von Wasserstoff im Regionalverkehr müsse auch die Energie-Effizienz betrachtet werden, sagt Elektrotechnik-Ingenieur Hans Urban. Für Wasserstoffbusse sei sehr viel mehr Energie nötig als für reinen E-Antrieb, so der Berater für erneuerbare Energien, "weil Wasserstoff erst einmal aus erneuerbarer Energie erzeugt werden muss. Elektrolyseure haben je nach Technologie Wirkungsgrade von circa 60 Prozent, für die Rückumwandlung in der Brennstoffzelle im Fahrzeug rechnet man ebenso mit circa 60 Prozent, damit wäre der Wirkungsgrad in dieser Kette etwa 36 Prozent." Für den Transportweg müsse das Gas aber auch noch komprimiert werden, und in der Tankstelle nochmal. "Auf dieser Strecke geht damit insgesamt 70 bis 80 Prozent der eingesetzten Energie verloren", sagt Hans Urban.

Zu wenig Fortschritt beim Ausbau erneuerbarer Energien

Der Ausbau erneuerbarer Energien gehe dagegen zu schleppend voran, um größere Mengen grünen Wasserstoffs herzustellen, so Urban weiter. "Außerdem brauchen wir diesen Wasserstoff in der Zukunft dringend für viele andere Anwendungen, wie zum Beispiel Chemie und Stahlproduktion." Direkt in der Nähe der neuen Tankstelle der Firma Ettenhuber war ein Windrad geplant. Doch weil Anwohner dagegen sind, liegt das Projekt auf Eis.