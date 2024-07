Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Linienbus prallt gegen Hauswand - 13 Verletzte

In Herzogenaurach ist am Morgen ein Linienbus gegen eine Hauswand gefahren. 13 Menschen, darunter auch Kinder, wurden verletzt, einer davon schwer. Zehn Fahrgäste kamen in ein Krankenhaus.