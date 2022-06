Linienbus mit Farben besprüht – nicht mehr einsatzbereit

Farbanschlag auf einen Linienbus in Gräfenberg: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in Gräfenberg (Landkreis Forchheim) einen Linienbus nebst Reifen, Felgen und Fensterscheiben besprüht. Der Bus ist nach Polizeiangeben nicht mehr einsatzbereit. Die Kosten für die Beseitigung des Sachschadens werden auf 8.000 Euro geschätzt.

Polizei spricht von "sinnloser Schmiererei"

Der Linienbus war auf dem Bahnhofsgelände von Gräfenberg abgestellt gewesen. Die Graffitis ließen jede Ästhetik vermissen, so die Polizei. Sie spricht von "sinnloser Schmiererei". Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09194/ 73880