Linie 5: Augsburg bekommt neue Straßenbahn-Trasse zur Uniklinik

Der Beschluss zur neuen Tramtrasse 5 steht: Kurz und bündig ist nach langer Diskussion die Entscheidung gefallen. Mit 35 zu 23 Gegenstimmen ist im Augsburger Stadtrat die "geflügelte Variante" angenommen worden, die von CSU und Grünen favorisiert worden war.

Streit um "geflügelte Variante"

Strittig war, ob die Trasse nach dem Tunnel über die Rosenaustraße geführt werden soll oder als "geflügelte" Variante auf dem Hin- und Rückweg zum Hauptbahnhof auf unterschiedlichen Gleisführungen.

SPD, Freie Wähler und Pro Augsburg hatten noch Beratungsbedarf angemeldet. Mit dem aktuellen Beschluss werden jetzt die Planfeststellungsunterlagen zur Errichtung der Straßenbahnlinie 5 bei der Regierung von Schwaben eingereicht.

Stürmische Diskussion über die Straßenbahn-Trasse 5

Vor der Entscheidung hat der Stadtrat heftig über die Straßenbahnlinie 5 diskutiert. Wie viele Bäume fallen der geplanten neuen Linie in Augsburg vom Hauptbahnhof zur Uniklink zum Opfer, und wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen? Darum haben sich viele Fragen der Fraktionen, unter anderem der Bürgerlichen Mitte, gedreht.

2026 sei eine Inbetriebnahme möglich, "unter bestimmten Prämissen", erklärt Stadtwerke-Chef Walter Casazza. Ein Betrieb als Buslinie, wie von der AfD nachgefragt, sei nicht möglich, der Betrieb sei klar als Straßenbahnlinie geplant und diese Entscheidung sei vom Stadtrat so abgesegnet, sagt Casazza.

Einige Stadträte wollten länger über die neue Straßenbahn-Trasse beraten

Klar sei, stellte Umweltreferent Reiner Erben fest, dass auch viele große alte Bäume für den Bau der Tram gefällt werden müssten. Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) monierte, dass notwendige Unterlagen und Gutachten viel zu spät eingegangen seien. Ihre Fraktion habe noch Beratungsbedarf. Dafür erhielt die Stadträtin Applaus von den Zuschauerrängen.

Dirk Wurm (SPD) pflichtete ihr bei, auch er habe noch Beratungsbedarf. "Wir wollen nichts verzögern, aber wir können doch nicht abstimmen, auf Biegen und Brechen", ohne zu wissen, ob die zweite Variante nicht genauso gründlich abgeprüft worden sei.

Viel zu viel sei hier noch unklar, nicht nur, was die zu fällenden Bäume anbelangt. "Wir treffen ja jetzt hier eine sehr weitreichende Entscheidung", für einen ehrenamtlichen Stadtrat sei es nicht einfach binnen weniger Tage 250 Seiten technisch komplizierter Sachverhalte zu durchdringen. Viele Fragen seien noch offen, sagte Wurm.

Bäume fällen für die neue Straßenbahn

Bruno Marcon ("Augsburg in Bürgerhand") warnte davor, das Projekt "durchzupeitschen". Er stellte an die Grünen in der Stadtregierung die Frage, "ob sie künftig als Baumfällerpartei" gelten wolle. Matthias Lorentzen von den Grünen wies das zurück: "Hinter uns liegt doch eine sehr lange Diskussion“, mit vielen Gutachten und Erörterungen. Jetzt sei die Zeit, die Planungen an die Regierung von Schwaben weiter zu geben.

Die werde das Vorhaben erneut prüfen. Danach gebe es noch einmal eine öffentliche Beteiligung. Er plädierte daher dafür, keine neuen Gutachten einzufordern, sondern endlich über das Projekt abzustimmen, "so sieht das unsere Fraktion“.

Auch Anwohner hatten kritisiert, dass in der Holzbahnstraße der kleine Holzbachpark als Grünfläche samt vieler Bäume wegfallen würde, wenn dort die Tram gebaut werde. Der bisherige direkte Zugang zur Wertach sei dann verwehrt. Auch die Frage, ob und wie die Anwohner unter einer vermehrten Lärmbelastung leiden würden, sei ungeklärt.