Lingl vor dem Aus: schwäbischer Traditionsbetrieb insolvent

1936 meldet ein junger Oberpfälzer ein Patent an, mit dem künftig Dachziegel versiegelt werden – der Anfang der Firmengeschichte der Lingl GmbH. Heute beschäftigt der Betrieb nach eigenen Angaben weltweit etwa 550 Mitarbeitende. Doch rund 80 Jahre nach der Firmengründung steht das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz im schwäbischen Krumbach jetzt vor der Insolvenz – und das nicht zum ersten Mal.

Nicht die erste Insolvenz bei Lingl

Lingl baut Anlagen, mit denen Ziegel, Keramik und Holz verarbeitet werden. Damit ist die Firma auf Märkte mit boomender Bauwirtschaft angewiesen. 2013 meldete der familiengeführte Betrieb zum ersten Mal Insolvenz an. Bis zum Herbst 2019 lief der Insolvenzplan. Lingl konnte alle Schulden abbezahlen und wurde wieder als zahlungsfähig eingestuft.

Gewerkschaft: "zu wenig Eigenkapital"

Jetzt meldete der Betrieb erneut Insolvenz vor dem Amtsgericht Neu-Ulm an. Für die Beschäftigten komme das "aus heiterem Himmel", so der Gewerkschaftsbevollmächtigte Günther Frey. Die IG Metall kritisiert die Eigentümer: "Was das Eigenkapital betrifft, war Lingl zu lange untätig", sagte Frey dem BR.

Erste Insolvenz dank der Beschäftigten abgewendet

Laut Gewerkschaft sei es den Beschäftigten zu verdanken, dass das Unternehmen nach der ersten Insolvenz nicht in die Pleite gerutscht war: Bis zu sieben Millionen Euro konnten beispielsweise durch Verzicht auf Weihnachtsgeld erwirtschaftet werden.

Mittelständischer Betrieb hat wenig Chancen

Gleichzeitig fehlt der Firma laut Einschätzung von Gewerkschafter Günther Frey der Anschluss an neue Märkte mit boomender Baubranche – wie zum Beispiel dem Iran. Dort stünden die Einstiegschancen wegen des Handelsembargos mit den USA allerdings momentan schlecht. Als mittelständisches Unternehmen habe Lingl kaum Chancen, sich abseits bekannter Märkte zu etablieren, so Frey.

So geht es jetzt weiter

Bis Anfang Dezember ist der Insolvenzverwalter im schwäbischen Krumbach zugange. Dann entscheidet ein Gläubigerausschuss, wie die Insolvenz dieses Mal aussehen soll.