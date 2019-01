Lindenberger Schüler bauen Schneemänner - Profi-Steinmetz hilft

Schal, Hut und Kohle für den Schneemann-Klassiker

Spaß haben die Kinder trotzdem – und eine genaue Vorstellung davon, wie ein Schneemann auszusehen hat: "Schal, Hut, Kreide für die Augen, Kohle für die Knöpfe und ein abgebrochener Ast für die Arme", zählt Alicia auf. Eineinhalb Stunden lang ist Steinmetz Bergmann bei ihr und den anderen Kindern. Zehn Schneemänner entstehen in der Zeit und Bergman ist beeindruckt: "Sehr kreativ und überraschend" findet er die mit Gummistiefeln, Schirmchen und Pappnase ausgestatteten Schneemänner. Auch ein Punker ist dabei und ein Schneemann an einem Lagerfeuer.

Schneemannwettbewerb beim Winterfest

Eine Woche müssen die Kinder der Grundschule in Lindenberg noch warten. Am 26. Januar steigt das 10. Lindenberger Winterfest. Dazu gehört auch in diesem Jahr ein Skulpturen- und Schneemannwettberwerb.