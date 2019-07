Lindenberg: Mann stirbt nach schweren Stichverletzungen

In Lindenberg ist in der Nacht ein Mann mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort verstarb er wenig später.

Der Täter soll aus dem Umfeld des Opfes stammen. Wie die Polizei mitteilt, soll er sich zusammen mit seiner Lebensgefährtin mit dem 56-jährigen Opfer in einer Wohnung in Lindenberg aufgehalten haben. Dort soll es zu den lebensgefährlichen Stichen in Bauch und Oberkörper gekommen sein.

"Nicht unerhebliche Mengen Alkohol"

Den Polizeiangaben zufolge hatten die drei Personen "eine nicht unerhebliche Menge Alkohol konsumiert". Beim Eintreffen der Polizei befand sich das Opfer schwer verletzt und alleine in der Wohnung. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst reanimierten die Beamten den Verletzten. Der 42-jährige mutmaßliche Täter und dessen Lebensgefährtin, die die Polizei informiert hatten, hielten sich vor dem Mehrfamilienhaus auf.

Verdacht auf Tötungsdelikt

Zum Ablauf der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der 42-Jährige sitzt seit Sonntagmittag in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Bei den beiden Männern handelt es sich um kasachische Staatsangehörige.