Linde Hydraulics und IG Metall Aschaffenburg erreichen Einigung

Zuvor hatte der chinesische Haupteigner des Hydraulikers, Weichai Power, das Papier abgenickt. Linde Hydraulics-Geschäftsführer Jörg Ulrich und Percy Scheidler, erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg, haben am Mittwochabend die entsprechenden Verträge unterschrieben. "Insgesamt ist das eine gute Nachricht für die Region", so Percy Scheidler am Abend im BR-Gespräch. "Aber wir befinden uns in einem Sanierungsfall – das heißt, es wird zu einer Stellenreduzierung kommen, die aber ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen soll."

Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Scheidler zufolge werde es Angebote zum Vorruhestand, zur Altersteilzeit oder Aufhebungsverträge geben – auf freiwilliger Basis. Ab 2022 werde eine 4-Tage-Woche für alle Beschäftigten im gewerblichen Bereich von Lindes Hydraulics eingeführt. Percy Scheidler: "Es wird zwar auch zu Lohnkürzungen kommen aber die Monatseinkommen sind grundsätzlich gesichert. 2021 verzichten wir einmalig auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld."

Einigung auf Sanierungstarifvertrag

Von Seiten der Linde Hydraulics Geschäftsführung heißt es auf BR-Nachfrage, dass der bestehende Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung nicht gekündigt, sondern umgewandelt werde in einen Sanierungstarifvertrag, der für die notwendigen Anpassungsmaßnahmen die Grundlage bilde. Mit diesem Kompromiss habe eine harte Auseinandersetzung zwischen Unternehmen und Beschäftigten vermieden werden können.

Eigenkapital von Eigentümern

Klaus Wienand, stellvertretender Geschäftsführer von Linde Hydraulics, schreibt in einer Stellungnahme gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Es ist nun gelungen mit den Arbeitnehmervertretern ein Eckpunktepapier zu vereinbaren, in dem wesentliche Maßnahmen zur Sicherung der Unternehmensfinanzierung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit vereinbart wurden. Ein wesentlicher Beitrag ist dabei die Einbringung von Eigenkapital durch die Eigentümer Weichai Power und die Linde Material Handling GmbH.

Finanzierung von Investitionen

Dieses Eigenkapital dient zum einen der Finanzierung von Restrukturierungsaufwendungen, in erster Linie aber zur Finanzierung von Investitionen in Automatisierung, der Entwicklung von innovativen Produkten und der Erschließung neuer Geschäftsfelder." Darüber hinaus habe das Management des Unternehmens einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen aufgestellt, die zur nachhaltigen Effizienzsteigerung des Unternehmens beitragen werde.

418 Arbeitsplätze auf dem Spiel

Linde Hydraulics entwickelt, produziert und vermarktet weltweit modulare Antriebssysteme aus Hydraulik und Elektronik. Durch den Abschwung im deutschen Maschinenbau, verschärft durch die Corona-Pandemie, verzeichnet das Unternehmen derzeit einen zweistelligen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. 418 der insgesamt 1.000 Arbeitsplätze an den Standorten im Aschaffenburger Raum standen auf dem Spiel.