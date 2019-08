Lindau vor dem Religionsgipfel "Religions for Peace"

Dieser Religionsgipfel stellt Lindau vor eine ganz besondere Herausforderung: 900 Delegierte aus 100 Nationen. Vertreter aller Weltreligionen: Christentum, Hinduismus, Judentum, Islam oder Taoismus. Da müssen die Speisevorschriften der verschiedenen Traditionen berücksichtigt werden: koscher, halal, vegetarisch. Da braucht jede Religionsgemeinschaft einen Raum für ihre Gottesdienste und Kulte. Das gemeinsame Thema aller Teilnehmer ist der Friede. Veranstalter ist die Organisation "Religions for Peace", die mit dem Dialog zwischen den Religionen, den Frieden fördern will.

💡 Was ist "Religions for Peace"?

"Religions for Peace" wurde 1961 als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und die atomare Bedrohung im Kalten Krieg gegründet. Heute gehören der Organisation nationale Gruppen in über 100 Ländern an. Bei "Religions for Peace" geht es um den Versuch, durch interreligiösen Dialog Friedensarbeit zu leisten, nicht zuletzt auch in Konfliktgebieten.