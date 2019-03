So plant Lindau die kleine Landesgartenschau

Die sogenannte Hintere Insel soll das Veranstaltungszentrum für die kleine Landesgartenschau 2021 in Lindau sein. Dafür soll der Seeparkplatz mit seinen 660 Stellplätzen zum großen Teil weichen, kündigte Oberbürgermeister Gerhard Ecker an. Anstelle des Parkplatzes sei ein Bürgerpark mit Spiel- und Bolzplätzen geplant. Einen Ersatz gebe es vorerst nicht, so Ecker. Außerdem wird auf der Insel ein Ring aus Gärten entlang des 3,6 Kilometer langen Inselrundwegs entstehen.

Festland-Satelliten sollen entstehen

Laut Meinrad Gfall, Geschäftsführer der Landesgartenschau, wird das Angebot durch sogenannte Satellitenstandorte auf dem Festland ergänzt. Gfall nennt als Beispiele den Lindenhofpark, eine Parkanlage aus dem 19. Jahrhundert, den denkmalgeschützten alten Friedhof in Aeschach und einen Besuchersteg durch Schilfflächen am Ufer. Die Veranstalter schätzen die Gesamtkosten derzeit auf 14 Millionen Euro.

Außenstandorte im Westallgäu geplant

Auch im Westallgäu laufen die Vorbereitungen. Außenstandorte der Gartenschau werden unter anderem die Scheidegger Wasserfälle und die Hausbachklamm in Weiler. Entsprechende Aussichtspunkte sollen nun saniert und bepflanzte Wasserbecken angelegt werden. Unklar ist noch, wie die Verbindung zwischen Satellitenstandorten und Gartenschaugelände aussehen wird.