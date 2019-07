Lindau: Nobelpreisträger mit eigenem Steg

Der Steg bildet die zentrale Station des Lindauer Wissenspfads und ehrt die 399 Nobelpreisträger, die seit Gründung der Lindauer Nobelpreisträgertagung 1951 bereits in Lindau waren. Den Entwurf für den Stag hat die Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertagungen zusammen mit dem Ingenieurbüro Fecher Werner Bürklin in Abstimmung mit der Stadt Lindau erstellt. Als Fundament waren bereits im vergangenen Jahr 43 Pfähle in den Kleinen See gestellt worden. Wegen der Fertigstellung der Inselhalle mussten die Arbeiten im vergangenen Sommer allerdings ruhen. Nach dem nun die Plattform gemeinsam mit der Uferpromenade ihren endgültigen Belag erhalten hat, wird am Donnerstag Abend der Steg offiziell für Besucher geöffnet.

1000 Geländerstreben- viel Platz für weitere Ehrenträger

Der 42 Meter in den Kleinen See ragende Steg bildet die Verlängerung des neuen Therese-von-Bayern-Platzes vor der Inselhalle. Die Streben des Geländers enthalten die Namen der jeweiligen Nobelpreisträger, ihre Disziplin, das Jahr der Preisverleihung sowie das Jahr der ersten Teilnahme in Lindau. 399 Namen sind bereits eingraviert. Insgesamt verfügt der Steg über rund 1000 Geländerstreben, es ist also noch Platz für viele hundert weitere Namen, die in kommenden Jahren und Jahrzehnten kommen mögen.