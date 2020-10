Lindau erhebt weiter Steuern für Zweitwohnungen

Die Zweitwohnsitzsteuer in Lindau am Bodensee wird in Zukunft anders als bisher berechnet – und beträgt dann 20 Prozent der ortsüblichen Nettokaltmiete. Der Stadtrat hat das einstimmig beschlossen. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons teilte auf Anfrage mit: „Angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist diese Entscheidung unumgänglich.“ Lindau gehe es da wie vielen Kommunen, die das Instrument der Zweitwohnungssteuer einsetzen müssten.

Wohnungen am Zweitwohnsitz stehen oft leer

Das machen vor allen Dingen Regionen und Orte, die bei Touristen beliebt sind, zum Beispiel auch Oberstdorf und Sonthofen. Dort kaufen oder mieten viele Menschen einen Zweitwohnsitz. Sie nutzen ihn aber häufig nur in wenigen Wochen im Jahr für Wochenendausflüge oder in den Ferien. Sprich: Viele Zweitwohnsitze stehen die meiste Zeit leer, während Ortsansässige oft lange nach bezahlbaren Wohnungen suchen müssen. Oberbürgermeisterin Alfons sieht die Steuer deshalb auch als einen Beitrag zu den Infrastrukturkosten vor Ort.

Zweitwohnsitzsteuer beträgt künftig 20 Prozent der Miete

Lindau und andere Städte mussten aber einen neuen Weg für die Berechnung der Steuer finden. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Regelung gekippt. In Lindau wird die Zweitwohnsitzsteuer deshalb jetzt über die ortsübliche Kaltmiete berechnet. Wenn jemand eine Zweitwohnung in Lindau mietet, ist die Höhe der Miete im Mietvertrag fixiert – und darauf entfallen zukünftig 20 Prozent Steuern.

Bei Wohnungsbesitzern wird Miete geschätzt

Die meisten Zweitwohnungen werden aber von den Besitzern selbst genutzt. Dann gibt es keine festgesetzte Miete und damit auch keine Berechnungsgrundlage. In diesen Fällen wird der Zweitwohnsitz deshalb künftig ganz genau bewertet. Wichtig ist dabei etwa das Baujahr der Immobilie, die Lage, Größe und Ausstattung.

Anhand einer entsprechenden Einstufung wird dann berechnet, wie viel ortsübliche Kaltmiete diese Wohnung einbringen könnte, wenn man sie vermieten würde – und darauf entfallen dann 20 Prozent Zweitwohnsitzsteuer. Könnte eine Wohnung bei einer monatlichen Kaltmiete von 1.000 Euro somit jährlich 12.000 Euro einbringen, muss der Besitzer 2.400 Euro Steuern im Jahr zahlen. Ob die Besitzer von Zweitwohnungen durch die neue Berechnung nun mehr oder weniger an die Stadt Lindau zahlen müssen, als mit der alten Steuer, muss sich noch zeigen.