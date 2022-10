Limeseum Ruffenhofen: Zehn Jahre Römer zum Anfassen

Von Weitem ist das Limeseum Ruffenhofen im Landkreis Ansbach nicht sofort zu sehen. Wegweisern folgend kommen die Besucher über kleine Nebenstraßen zu einer Anhöhe und plötzlich taucht das runde, schwarze Bauerwerk mit seinen vielen Fenstern mitten in der fränkischen Landschaft auf. Die Architektur des Museums beeindruckt, das hört auch der Museumsleiter Matthias Pausch immer wieder. Das hat sich auch nach zehn Jahren nicht geändert.

Kommen Besucher, oder nicht?

Zur Eröffnung des Limeseums im Oktober 2012 gab es auch kritische Stimmen. Ein Museum auf der grünen Wiese, lebe nicht von Laufkundschaft, sagt Matthias Pausch. "Da war am Anfang die Diskussion: Es sind halt die ersten Jahre, in denen die Besucher kommen und dann ebbt es ab", erzählt der Museumsleiter. Die Kritiker sollten nicht recht behalten. Nach wie vor kommen Besucherinnen und Besucher zum ehemaligen Kastell Ruffenhofen und ins Limeseum. Vor der Corona-Pandemie waren es um die 20.000, so Pausch. "Natürlich war es mit Corona schwierig. Aber insgesamt ist der Besuch nach wie vor sehr gut", berichtet der Museumsleiter.

Römischer Garten mit besonderen Pflanzen

Damit das so bleibt, lassen sich die Museumsmacher immer wieder neue Attraktionen und Aktionen einfallen. So ist unter anderem ein römischer Garten entstanden, in dem Kräuter und Pflanzen angebaut sind, die schon vor hunderten Jahren in römischen Gärten wuchsen. Denn zusammen mit den 1.000 Soldaten, lebten zur Zeit der Römer 2.000 weitere Menschen in einem Dorf neben dem Kastell.

Die "Bavarter Kohorte" schlägt an Aktiontagen ihr Lager auf

Beliebt sind auch die Aktionstage im Limeseum, wie der Maustüröffnertag von der "Sendung mit der Maus". Dann marschiert die "9. Bavarter Kohorte" auf. Rund zehn Männer, die zeigen wie das römische Leben im Kastell Ruffenhofen ausgesehen haben könnte. "Wir sind in unserer Freizeit Römer, die zwischen experimenteller Archäologie und Museumspädagogik versuchen, den Besuchern das römische Leben am Limes zu vermitteln", sagt Mathias Meierhuber, einer der römischen Soldaten.

Beeindruckende römische Vorführungen

Marschieren, römische Rituale, Schaukämpfe oder medizinische Fähigkeiten – die "Bavarter Kohorte" weiß die Besucher zu beeindrucken. Vor allem Kinder bekommen große Augen, wenn die Männer in ihrer Kampfausrüstung mit langen Lanzen und Schildern am Limeseum vorbeimarschieren. "Am besten hat mir gefallen, wie die sich geprügelt haben", sagt Valentin, der in der Schule schon so einiges über die Römer gelernt hat. Ida fand die Kämpfe dagegen ein bisschen gruselig. "Aber auch irgendwie cool", sagt die Siebenjährige.

Römische Tonscherben zum Anfassen

Smilla, Marit und Laura dürfen sich im Limeseum am vergangenen Maustüröffnertag römische Tonscherben genauer ansehen – und ausnahmsweise sogar anfassen. "Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass die sowas früher zum Kochen benutzt haben", meint Marit. Smilla zieht eine kleine, runde Scherbe mit Loch aus einer Kiste: "Das sieht aus wie ein Flaschendeckel!" Das Limeseum will das römische Leben möglichst anschaulich zeigen – zum Hören, Schauen und Anfassen. An Aktionstagen aber auch in der Dauerausstellung setzt das Museum auf dieses Konzept. Das kommt an – denn auch nach rund zweitausend Jahren fasziniert die Menschen das Leben der Römer am Limes.