Lilly Among Clouds veröffentlicht ihr neues Album "Green Flash"

Obwohl die Wahl-Würzburgerin beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) als Lilly Among Clouds nur den dritten Platz erreichte und sich damit nicht für das Finale in Tel Aviv qualifizierte, ist und bleibt sie eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Jetzt veröffentlicht Elisabeth Brüchner, wie sie im bürgerlichen Leben heißt, ihr zweites Studioalbum "Green Flash". Mit den elf neuen Songs zeigt sie nicht nur eine ganz neue Seite ihres künstlerischen Schaffens, sie macht auch einen großen Schritt nach vorne. Am 19. Dezember präsentiert sie ihre neuen Songs live in der Posthalle in Würzburg.

Neue Klänge

Für ihr neues Album hat Brüchner sich von ihren bewährten Klavier-Balladen entfernt und sich in Richtung Pop orientiert. Der Künstlerin war es wichtig ein tanzbares Album zu produzieren. Auch ernste Themen finden in ihren Liedern Platz. Zum Beispiel geht sie in ihrem Song "Look At The Earth" auf das Artensterben und die Folgen des Klimawandel ein.

Konzerte in Franken

Am 14. Dezember spielt Lilly Among Clouds im Club Stereo in Nürnberg. Auch in Würzburg gibt sie wenige Tage später am 19. Dezember in der Posthalle ein Konzert.