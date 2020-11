Likör, Bratwürste, Seife beim Rehauer Lebkuchen-Markt

Bis Sonntagabend dreht sich in der oberfränkischen Kleinstadt Rehau alles um den Lebkuchen. Coronabedingt ist der "Lebkuchenmarkt" dieses Jahr allerdings nur ein reiner Warenverkaufsmarkt. Essen und Trinken an den Marktständen auf dem Maxplatz ist nicht möglich. Es gilt außerdem Maskenpflicht.

Spezialitäten aus der Region

Neun verschiedene Lebkuchen-Bäcker aus Oberfranken und Sachsen bieten ihre Spezialitäten an. Und neben dem beliebten Weihnachtsgebäck gibt es an weiteren Marktständen zum Beispiel auch Bratwürste, Käse oder Fisch verfeinert mit Lebkuchengewürz.

Erster Deutscher Lebkuchenmarkt

Der "Lebkuchenmarkt" startet heute um 16.00 Uhr, am Samstag und Sonntag ist er jeweils von 13.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. 2016 fand in der oberfränkischen Kleinstadt der "Erste Deutsche Lebkuchenmarkt" statt. In den vergangenen Jahren waren unter anderem auch Bäckereien aus Polen und Tschechien dabei.

Rehau setzt auf verkaufsoffenen Sonntag

Mit dem Spezialitäten-Markt will die Stadt Rehau bekannten Lebkuchen-Herstellern aus der Region und auch kleinen Manufakturen eine Plattform bieten. Zusätzlich gibt es am Sonntag auch einen verkaufsoffenen Sonntag – der findet auch dieses Jahr ganz bewusst statt, um den örtlichen Einzelhandel unterstützen.