23.10.2021, 10:17 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Light nights in Augsburg

Augsburg feiert über am Wochenende die „Light Nights“ in der Innenstadt: Drei Tage lang werden Fassaden, Fußwege, Bäume und Mauern rund um den Rathausplatz angestrahlt und durch Illuminationen und Animationen in ein ganz besonderes Licht getaucht.