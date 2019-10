vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Light Nights: Farbspektakel in Augsburg

Spektakel in Augsburg: Erstmals hat dort die Lichtershow "Light Nights" stattgefunden. Gebäude am Rathaus- und am Fuggerplatz verwandelten sich in riesige Freiluft-Leinwände. Lichtprojektionen zeigten Themen aus 2.000 Jahren Augsburger Geschichte.