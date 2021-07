Ligaauftakt: Impfaktion für Fußballfans vor Max-Morlock-Stadion

Fußball-Fans, Besucherinnen und Besucher des Stadionbads sowie die Gäste der angrenzenden Kleingartenanlagen können sich am Sonntag (25.07.21) von 12.00 bis 17.00 Uhr impfen lassen. Der Impfbus soll in der Karl-Steigelmann-Straße Ecke Max-Morlock-Platz in der Nähe des Eingangs Nord zur Nordkurve am Max-Morlock-Stadion stehen.

Viele junge Menschen noch ungeimpft

Ziel der Aktion ist es, vor allem jüngere Menschen zu erreichen, sagte Nürnbergs dritter Bürgermeister Christian Vogel (SPD). Wegen der ursprünglich strikten Priorisierung bei den Impfungen haben derzeit nach Informationen der Stadt Nürnberg lediglich rund zehn Prozent der Menschen unter 30 Jahren einen vollständigen Impfschutz. "Deshalb gehen wir davon aus, dass gerade bei den jüngeren Fans noch viele ungeimpft sind", sagte Vogel.

Nach derzeitigem Stand sind bei Fußballspielen im Max-Morlock-Stadion bis zu 17.500 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenzzahlen niedrig bleiben und die Zuschauer geimpft, genesen und getestet sind und damit die sogenannten 3-G-Regeln erfüllen, heißt es in der Mitteilung der Stadt Nürnberg.

Club unterstützt städtische Impfkampagne

Der 1. FC Nürnberg unterstützt die Aktion. Es sei für den Club eine Selbstverständlichkeit, die Impfkampagne der Stadt Nürnberg zu unterstützen, so der Kaufmännische Vorstand des 1. FCN, Niels Rossow. "Lasst uns unseren Beitrag dazu leisten, dass sich das Leben so schnell wie möglich wieder normalisieren kann. Wir sind davon überzeugt, dass eine Impfung dazu beiträgt."