Liftbetreiber am Arnsberg vor Skisaison unter Corona-Bedingungen

125 Liftbügel müssen alle 22 Meter entlang des gut zweieinhalb Kilometer langen Liftseils montiert werden. Dafür braucht der Liftbetreiber Matthias Adrian gemeinsam mit seinem Schwiegervater Gustav Schrenk schon lange kein Metermaß mehr. Die beiden sind so routiniert, dass die Abstände auch nach Gefühl genau passen. Zwischen drei und vier Stunden dauert es, um alle Liftbügel am Arnsbergift A 1 bei Oberweißenbrunn in der Rhön zu montieren. Die Familie Adrian bereitet sich gerade auf eine Skisaison mit Corona-Regeln vor.

Liftbetrieb unter 2G-plus-Bedingungen

Ein Genesenen-Nachweis, ein Impfnachweis oder ein Corona-Test: So könnten Skifahrer den Lift am Arnsberg derzeit nutzen. Matthias Adrian und seine Familie sind bereit, diese Nachweise zu kontrollieren. Allerdings werden beim Liftbetrieb nur Halbtages- oder Tageskarten nutzbar sein. Die Kontrolle von Skifahrern mit Punktekarten ist nach Ansicht von Adrian personell nicht zu stemmen.

Arnsberglifte standen zwei Jahre still

Im letzten Winter wären am Arnsberg 43 Lifttage möglich gewesen – so viel Schnee gab es. Wegen der Corona-Pandemie durften aber keine Lifte öffnen. Ein Jahr vorher hätten die Lifte laufen dürfen – da gab es noch keine Pandemie. Allerdings lag an keinem Tag so viel Schnee, dass ein sicherer Liftbetrieb möglich gewesen wäre.

Hohe Investitionen zur Instandhaltung nötig

Auch, wenn ein Lift keinen Tag im Jahr läuft: Liftbetreiber haben hohe Fixkosten wie Gebühren für jährliche TÜV- und Seilprüfungen, Versicherungsbeiträge und regelmäßige Instandhaltungsinvestitionen. Wenn ein Lift läuft, muss zusätzlich die Piste präpariert werden. Dafür fallen Spritkosten an. Wenn die Piste beschneit wird, steigen die Strom- und Wasserkosten. In den vergangenen Jahren konnten die Arnsberglifte zwischen fünf und 34 Tage in einer Wintersaison laufen.

Die Rhöner Skilifte

Am Arnsberg gibt es den 1.250 Meter langen Arnsberglift A 1 mit einem Höhenunterschied von 248 Metern. Gleich neben der Talstation steht ein 150 Meter langer Kinderlift. Der Arnsberglift 2 Doppellift bringt Skifahrer auf 850 Metern in Richtung Arnsberggipfel. Der liegt auf 843 Metern über dem Meeresspiegel. Die sechs Abfahrtstrecken sind insgesamt zehn Kilometer lang.

In der bayerischen Rhön gibt es noch drei Lifte am Kreuzberg. In der hessischen Rhön werden Lifte an der Wasserkuppe, am Zuckerfeld und am Simmelsberg betrieben.