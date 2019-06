Lieferungen unterschlagen: Haftstrafen für Paketdienstfahrer

Unterschlagung, Verstöße gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis und Bandendiebstahl - so lauten die Vorwürfe gegen die drei Männer, die das Würzburger Amtsgericht am Montag verurteilt hat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass zwei ehemalige Fahrer eines Paketdienstes im Landkreis Kitzingen Pakete unterschlagen haben.

Unterschlagene Pakete von Bohrmaschinen bis Zitzenklemmen

Zusammen mit dem Bruder einer der Männer haben die beiden 24-Jährigen geplant, den Inhalt der Pakete zu verkaufen. Zu den Lieferungen zählten mehrere Bohrmaschinen, Bohrschrauber, elektrische Zahnbürsten und Kleidung - aber auch Landwirtschaftsprodukte wie Euter-Intensivpflege und Zitzenklemmen.

Amtsgericht Würzburg verhängt Strafen ohne Bewährung

Laut Staatsanwaltschaft wollten die drei Männer die Produkte in ein Privatauto verladen und in ihrer rumänischen Heimat verkaufen. Das Urteil des Amtsgerichts Würzburg: Ein Jahr und zehn Monate, ein Jahr und acht Monate sowie ein Jahr und zwei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.