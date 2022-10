Lieferung per Drohne: Wenn Medikamente in den Vorgarten fallen

Auf dem Sportplatz in Creußen im Landkreis Bayreuth steigt eine fünf Kilo schwere Drohne in die Luft. Sie hat vier Rotoren und wirkt ein wenig schwerfällig. Denn anders als flache Drohnen, die man bisher kennt, hat sie einen leicht s-förmigen Bau mit einem großen Korpus. Den braucht sie, denn sie soll Medikamente ausliefern. Das ist zumindest die Vision von Matthias Fischer. Er ist Projektleiter bei der Regionalinitiative "Oberfranken Offensiv" und will mit der Lieferung aus der Luft einen weiteren digitalen Schritt zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum gehen.

Digitalisierung im medizinischen Bereich soll ausgebaut werden

Gerade in den aktuellen Pandemiezeiten habe sich gezeigt, dass auch im medizinischen Raum die Digitalisierung weiter voranschreitet. Ob Videosprechstunden mit dem Arzt, ein digitaler Impfnachweis oder das sogenannte E-Rezept. Die Lieferung von Arzneimitteln aus der Apotheke per Drohne sei da ein weiterer Schritt, so Fischer. Er betont aber auch: Die Drohne soll den Weg in die Apotheke nicht komplett ersetzen, aber im Bedarfsfall eine gute Alternative sein. Vor allem im ländlichen Raum. Ähnlich Projekte werden bereits in anderen Ländern und Regionen erprobt. In Oberfranken wolle man nun als Modellregion folgen.

Bedienung und Datenschutz: Apotheker haben Zweifel an Drohne

Bei einem Workshop hat Fischer gemeinsam mit den Entwicklern der Drohne sowie Apothekern aus dem Raum Bayreuth und Wunsiedel die Idee vorgestellt. Die Reaktionen darauf fielen gemischt aus. So hat Martin Gebhardt, Apotheker in Schönwald im Landkreis Wunsiedel, Bedenken, dass das Medikament auch wirklich bei der richtigen Person am richtigen Ort landen wird. Auch den Schutz sensibler Patientendaten sieht er – wie ein Großteil der Anwesenden auch – bei dieser Transportmöglichkeit kritisch. Auch kann er sich nicht vorstellen, dass gerade seine älteren Patienten auf dem Land mit der neuen Technik zurechtkommen würden. "Das sehe ich fast täglich. Es gibt einfach Schwierigkeiten bei vielen in der Bedienung der Smartphones. Ich sehe es daher noch nicht realisierbar für alle", so Gebhardt.

Apotheker Andreas Paul aus Bayreuth hingegen sieht es als "coole Idee", der man trotz vieler Bedenken eine Chance geben müsse. "Wenn ich nicht anfange, einmal über den Tellerrand zu schauen, wird sich nichts tun. Fortschritt bedeutet auch mal, auf die Nase zu fallen." Für seine Apotheke in der Innenstadt könnte er sich eine Auslieferung per Drohne als Ergänzung künftig vorstellen.

Medikamenten-Drohne muss richtig programmiert werden

Aktuell könnte die Drohne bei einer Reichweite von 30 Kilometern und einer Geschwindigkeit bis zu 60 Stundenkilometern vier Patienten mit einem Flug versorgen. Die Drohne kann eine Ladung bis zu einem Maximalgewicht von einem Kilogramm transportieren. Bevor eine Drohne allerdings vom Apotheker befüllt werden kann, muss vom Betreiber die Flugroute im Vorfeld genau geplant werden. Dabei müssen beispielsweise der Luftraum, die Landemöglichketen und auch die topografischen Bedingungen und Witterungsverhältnisse bedacht werden. Die Landung soll dann im Vorgarten erfolgen. Die Drohne wirft das Medikament dann am Boden selbständig aus. Gesteuert wird die Drohne per Fernpilot aus Berlin.

Probebetrieb soll im kommenden Jahr starten

Die Bedenken und Anregungen der Apotheker werden ernst genommen. Gemeinsam soll das Projekt weiterentwickelt werden. Noch steht es ganz am Anfang. Im kommenden Jahr soll mit zwei Apotheken aus dem Raum Bayreuth und Wunsiedel ein Probebetrieb starten. Ab 2024 könnten dann die ersten Drohnen von den Apotheken direkt in die Vorgärten in der Region starten.

Gesundheits-Netzwerk in Oberfranken will digitaler werden

Seit sieben Jahren läuft in Oberfranken das Projekt namens "Digitales Gesundheits-Netzwerk Oberfranken". Initiiert von Oberfranken Offensiv und gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landentwicklung und Energie. Das Ziel dabei ist ganz klar, die Lebensbedingungen - mit Blick auf die medizinische Versorgung - im ländlichen Bereich verbessern.