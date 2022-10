Energiekrise: Auch Auswirkungen auf bayerische Kläranlagen

Chemikalien, die in Kläranlagen vor allem zur Entfernung von Phosphor eingesetzt werden, können derzeit deutschlandweit nur eingeschränkt geliefert werden. Das hat das Bayerische Umweltministerium auf Anfrage mitgeteilt. Auch in Bayern gebe es zwar Lieferengpässe, aber nach aktuellem Kenntnisstand bisher noch "keine rechtsrelevanten Überschreitungen von Auflagen". Die knappen Chemikalien müssen in Bayern laut Ministerium in weniger als einem Drittel der Kläranlagen eingesetzt werden.

Umweltministerium: Produktionseinschränkungen wegen Ukraine-Krieg

Grund für die Knappheit sind laut eines Sprechers des Bayerischen Umweltministeriums Produktionseinschränkungen. "Der brutale Angriffskrieg auf die Ukraine hat unmittelbare Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Weltmärkte", heißt es vom Ministerium. Der Freistaat arbeite aktuell an einer Lösung für die Lieferengpässe. Das Landesamt für Umwelt (LfU) sei etwa beauftragt worden, die aktuelle Verfügbarkeit und Lieferbedingungen von entsprechenden Chemikalien abzufragen.

Mitgliedsunternehmen des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) berichten zwar teilweise von erheblich längeren Lieferzeiten, Verzögerungen und Preissteigerungen. Akute Lieferengpässe bei Kläranlagen sind dem VBEW aber nicht bekannt. Sollte die Knappheit allerdings längerfristig bestehen, könnte das "dramatische Folgen" haben, schreibt der Verband.

Ohne Chemikalien Gefahr für Gewässer

Laut der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) fehlen bundesweit insbesondere Eisensalze, die als Nebenprodukte bei der Herstellung von beispielsweise Titandioxid für Farben und Lacke anfallen. Solche Mittel werden eingesetzt, um Phosphor im Klärbecken zu binden, damit es beim Ableiten des gereinigten Wassers nicht in Kanäle und Flüsse gelangt. Ohne solche Mittel können laut DWA Grenzwerte für Phosphor und damit der Schutz der Gewässer vor Eutrophierung (übermäßiges Algenwachstum) nicht gewährleistet werden.

Die DWA betont aber, dass es sich bei Phosphor um einen Nährstoff handelt. Phosphor sei grundsätzlich nicht toxisch. Insbesondere in der anstehenden kalten Jahreszeit, in der kaum Algenwachstum stattfindet, sei das Risiko einer Eutrophierung der Gewässer durch höhere Phosphoreinträge gering. Mittel- und langfristig würden höhere Phosphoreinleitungen jedoch insbesondere bei empfindlichen Gewässern sehr problematisch, schreibt die DWA.

Der Bayerische Landesverband der DWA bestätigt Lieferengpässe. Eine Umfrage unter Mitgliedsunternehmen im vergangenen Monat ergab demnach, dass 20 Prozent der Kläranlagen in Bayern betroffen sind und 35 Prozent künftig von Lieferengpässen für Chemikalien zur Phosphoreliminierung ausgehen. Momentan versuche man Lösungen zu finden und sei im Gespräch mit dem Bayerischen Umweltministerium.

Bayern will sich an Grenzwerte halten

Laut DWA dulden mehrere norddeutsche Bundesländer wegen des Engpasses "unter strengen Auflagen" bereits Überschreitungen der Einleitegrenzwerte. Das Bayerische Umweltministerium betont hingegen, dass die Anforderungen an die Abwasserreinigung im Wesentlichen durch EU- und Bundesrecht geregelt seien und eine Änderung der Grenzwerte in Bayern rechtlich nicht möglich und nicht erfolgt sei.

Kein Trinkwasser, das nicht entsprechend aufbereitet wurde

Auch bei Chemikalien für die Trinkwasseraufbereitung herrschen laut des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) Lieferengpässe. Allerdings betreffe auch das nur einen Teil der Wasserversorger in Bayern, weil offenbar nicht alle Mittel zur Aufbereitung brauchen. Und bei den betroffenen Unternehmen seien bislang vor allem längere Lieferzeiten und Preissteigerungen bekannt.

Der Verband versichert: "Die Wasserversorger halten sich stets an die Vorgaben der Trinkwasserverordnung und werden kein Trinkwasser abgeben, das nicht entsprechend aufbereitet wurde." Konkrete Auswirkungen könnten in Einzelfällen etwa die Drosselung der Wasserabgabe sein. Ein solcher Fall sei aber noch nicht bekannt.