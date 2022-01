Lieferengpässe bremsen Wintersportler aus

Eine ganze Wand ist bei Sport Martin in Neunkirchen am Brand normalerweise für Langlaufskier reserviert. Doch derzeit steht hier kein einziges Paar. Seit November schon sind die Skier komplett ausverkauft, erklärt Inhaberin Bettina Weiß. Denn mehrere Dinge sind zusammengekommen. Zum einen sei die Nachfrage sehr hoch, zum anderen gibt es große Lieferschwierigkeiten.

Trendsport Langlauf - scheitert am Material

Langlauf erlebt seit dem vergangenen Corona-Winter eine Renaissance als angesagte Sportart: Man kann es ohne Lifte bei passenden Bedingungen direkt vor der Haustür betreiben. Die guten Bedingungen gibt es gerade auch in den fränkischen Mittelgebirgen. Aber wer jetzt einsteigen will, hat ein Problem: Es gibt kein Material.

Corona und eine abgebrannte Fabrik

Auch Wintersportartikel werden überwiegend in Asien hergestellt, dementsprechend sind sie von den weltweiten Lieferengpässen in der Coronakrise betroffen. Bei den Langlaufskiern kommt noch hinzu, dass die Fabrik eines führenden Herstellers in der Ukraine abgebrannt ist. Gepaart mit der hohen Nachfrage hat das dazu geführt, dass kein einziger Lieferant mehr Langlaufskier liefern kann. Die Händler müssen ihre Kunden auf den nächsten Herbst vertrösten.

Leihski wandern in den Verkauf

Doch das ist nicht der einzige Bereich, der von Lieferengpässen betroffen ist. Auch Kinder- und Einsteigerskischuhe sind knapp. Deshalb sind sie bei Sport Martin dazu übergegangen, den Verleih von Skimaterial für diesen Winter aufzugeben. Alle ihre Leihschuhe und -skier wandern nun in den Secondhand-Verkauf. So könne man die Nachfrage wenigstens noch halbwegs befriedigen, erklärt Bettina Weiß.

Kaufen oder nicht? Unsicherheiten prägen den Wintersport

Ob sie alle Nachfragen für die Faschingsferien bedienen kann, ist aber noch unklar. Denn seit dem Wochenende gilt Österreich wieder als Hochrisikogebiet. Viele Kunden würden sich dementsprechend erst sehr kurzfristig zu einem Kauf entscheiden, erklärt Bettina Weiß. Die Unsicherheit lässt die Verbraucher zögern und schafft neue Schwierigkeiten für die Händler. Ohne zu wissen, wie viel Ware in diesem Jahr noch über den Ladentisch wandert, müssen sie schon für den kommenden Winter ordern. Denn niemand weiß, wie lange die Coronakrise noch andauert und mit ihr die Lieferengpässe. Und auf viele Produkte gibt es jetzt schon Höchstbestellmengen. Zumindest bei den Langlaufskiern müssen die Kunden sich noch gedulden: Neue Ware gibt es frühestens im Herbst.