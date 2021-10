Lieferengpässe bei Mode: Händler werden kreativ

In Textil-, Schuh- und Lederwarengeschäften fehlt derzeit ein Teil der Herbst- und Wintermode. Das hat der Handelsverband Textil bekannt gegeben. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz kämpfen die Einzelhandelsbetriebe mit Lieferengpässen. Das Chamer Modehaus Frey etwa hat bereits auf die Lieferprobleme reagiert und sich auf die neue Situation eingestellt.

Chamer Modehaus gleicht den Engpass aus

Man hat Wege gefunden, die Engpässe auszugleichen. Deshalb hängen in den Läden trotz der Lieferproblemen viele Jacken, Kleider und Blusen auf den Bügeln - und auf den Tischen stapelweise Pullover. Möglich ist das aber nur, weil das Modehaus mehr auf Lager hält, sobald es Ware gibt, sagt Elisabeth Strobl, Abteilungsleiterin Damenmode bei Frey, dem BR.

"Der ein oder andere liefert später oder liefert gar nicht [...]. Dann bestellen wir eben von einer anderen Firma, geht genauso. Der Kunde merkt's überhaupt nicht." Elisabeth Strobl, Modehaus Frey

Marketingleiter: namhafte Hersteller mit Problemen

Für Marketingleiter Sebastian Sprödhuber bleibt es dennoch ein Balanceakt, ausreichend Ware zu bekommen. Mal fehlen weiße Sneaker, mal Nachschub für die Sportabteilung, sagt er. Alle Mitarbeiter der vier Modeläden von Frey - in Cham, Bad Kötzting, Schwandorf und Marktredwitz - müssten deshalb seit Monaten sehr kreativ sein.

Sie müssten blitzschnell reagieren, neue Marken suchen, die den jeweiligen Engpass ausgleichen können. Das sei ein Kraftakt, sagt Sprödhuber. Wenn es heute heißt, in acht Wochen werde etwas geliefert, könne man sich nicht mehr sicher sein, ob es dann auch tatsächlich kommt.

"Da geht's um ganz namhafte deutsche Hersteller, die Probleme haben." Sebastian Sprödhuber, Modehaus Frey

Branchenübergreifend ähnliche Ursachen

Die Ursachen für Lieferprobleme in der Modewelt sind ähnlich gelagert wie in der Bau- oder Autoindustrie. Schiffe oder Container würden in Häfen festhängen. Es könne Produktionsprobleme irgendwo in der Welt geben oder es mangele plötzlich an irgendeinem Rohstoff, so dass ein Produkt nicht fertiggestellt werden kann, sagt der Marketingleiter.

Je weiter die Produktionsstätten entfernt sind, desto schwierigerer sei derzeit die Bestellung. Deshalb versuche man, möglichst auf EU-Ware zurückzugreifen.

Keine übrige Ware aus dem Lockdown

Auch Ware, die im Lockdown liegengeblieben ist, könne nicht einfach jetzt angeboten werden, sagt Elisabeth Strobl aus der Abteilung Damenbekleidung bei Mode Frey. Die besten Größen seien bereits weg.

Auch weil sich die Mode ständig ändere, könne man keine Ware aus dem Lockdown mehr anbieten. Viel davon sei zudem online verkauft worden. Den Rest der Altware hätten dann Aufkäufer übernommen, die sie nun woanders - teils im Ausland - anbieten.

Extra-Service bei Kinderkleidung

Während viele Erwachsene genug Kleidung zu Hause haben, sind vor allem Kinder von den Lieferengpässen betroffen. Das Problem sei, dass man regelmäßig neue Kleidung brauche, wenn die Kinder wachsen, sagt Strobl. So hätten im vergangenen Sommer vor allem Unterwäsche oder Kindersocken gefehlt, sagt eine Mutter, die in dem Modehaus einkauft.

Das Modehaus Frey hat sich deshalb die Kontaktdaten von Eltern notiert und solche Kleidungsstücke extra zurückgelegt, sobald sie vorrätig waren. Bei den Kindersachen habe sich die Lage momentan aber beruhigt.

Handelsverband sieht keine Notsituation

Auch der Handelsverband Niederbayern/Oberpfalz spricht von Lieferproblemen in der Mode-Branche. Ware käme oft erst verspätet, teilweise auch gar nicht. Gründe seien vor allem Corona und Probleme mit den Containerschiffen.

Eine Notsituation bei der Versorgung mit Textilien gebe es aber nicht, betonte Günter Hölzl vom Handelsverband. Vor leeren Regalen würden die Käuferinnen und Käufer in der Oberpfalz also nicht stehen.