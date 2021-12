Langlauf-Hype im Bayerischen Wald sorgt für Liefer-Engpässe

Der Langlaufsport erlebt in diesem Winter offenbar einen wahren "Boom" – nur leider ist derzeit Equipment schwer zu kriegen. Viele Skilanglauffachgeschäfte in Niederbayern und der Oberpfalz haben unter anderem wegen der Corona-Pandemie mit Produktions- und Lieferproblemen zu kämpfen.

Problem: Produktion nach Asien verlagert

Sowohl in den Sportgeschäften als auch online sind viele Langlaufprodukte ausverkauft, sagt Bernd Arnold, Geschäftsführer des Skilanglauffachgeschäfts "Meister Nordic Sport" in Hirschau im Kreis Amberg-Sulzbach. Es fehle an Nachschub: "Die Branche erwischt es dieses Mal ziemlich hart. Wir bekommen keine Schuhe. Den Kollegen geht es genauso. Glücklicherweise ist auch im Internet nichts greifbar." Zulieferer würden über fehlende Rohstoffe klagen, auch Lieferprobleme seien das Problem, da die Produktionen nach Asien verlagert worden seien. Das berichtet auch Franz Schönberger von Sport Schönberger in Langdorf bei Zwiesel. Ihm sei klar, dass die Hersteller im Ausland kostengünstiger produzieren können. Doch er hoffe, dass die derzeitige Situation zu einem Umdenken führt. Schönberger baut darauf, dass Herstellerfirmen wieder mehr auf eine Produktion vor Ort oder zumindest in Europa setzen. Ein Ende ist aber laut Arnold erstmal nicht in Sicht: "Das wird so weitergehen, und wir hören es auch schon vereinzelt, dass es nächstes Jahr wohl noch so anhält."

Langlaufsport erlebt "absoluten Boom"

Dass es ausgerechnet jetzt zu Lieferproblemen kommt, bedauern die Sporthändler, da der Langlaufsport aktuell einen "absoluten Boom" erfahre. Wie Arnold vom Skilanglauffachgeschäft in Hirschau berichtet, hat sich der Umsatz in diesem Jahr verdreifacht. Das Sportgeschäft werde seit Oktober regelrecht überrannt. Der Geschäftsführer hofft daher, dass der Trend Langlauf auch weiterhin anhält. Im Sommer werde man laut Arnold auf Skiroller umsteigen.