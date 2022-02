Liedtext mit NS-Ideologie hochgeladen – 4.500 Euro Geldstrafe

Wegen Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen mit Volksverhetzung hat das Landgericht Bamberg einen Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte 2017 einen Liedtext auf einer Internetseite hochgeladen, der verfassungswidrig ist und nationalsozialistische Ideologien verbreitet.

Landgericht Bamberg: Lied ruft zu Ausländerhass auf

In dem Song einer auf dem Index stehenden Gruppe werde Bezug auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) genommen. Er stachelt laut dem Gericht zum Hass gegen Ausländer auf. Der Angeklagte hat vor Gericht zugegeben, den verfassungsfeindlichen Song auf einer Seite gepostet zu haben, die ähnlich wie Facebook sei.

Die Staatsanwaltschaft betonte in ihrem Plädoyer, dass diese Ideologie eine Gefahr für die Gesellschaft berge, wie man an Anschlägen wie in Hanau gesehen habe. Sie forderte eine Geldstrafe von 5.000 Euro. Der Verteidiger forderte eine Geldstrafe von 4.000 Euro, weil das Ereignis schon lange her sei und der Mann seine Tat nicht abgestritten habe. Das Gericht verurteilte den Anfang 40-Jährigen zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.